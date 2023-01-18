Посвящается легенде: Ford Mustang получил эксклюзивную юбилейную версию (фото)

Версия Carroll Shelby Centennial Edition доступна почти для всех модификаций Ford Mustang. Стоимость пакета доработок начинается с 49 995 долларов.

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Ford планирует построить 100 особых спорткаров Mustang Carroll Shelby Centennial Edition по случаю 100-летия легендарного конструктора Кэрролла Шелби. Подробности о новинке рассказали на сайте Shelby.

Версия Carroll Shelby Centennial Edition является пакетом доработок для всех модификаций Mustang, кроме California Special или Mach 1. Она предлагает новый аэродинамический обвес для спорктара, особые черные 20-дюймовые колесные диски и логотипы с изображением Кэрролла Шелби.

[ + – ] Внешне Carroll Shelby Centennial Edition отличается от стандартного Mustang новым стильным обвесом Фото: Shelby

Чем знаменит Кэрролл Шелби: Кэрролл Шелби родился 11 января 1923 года в Лисберге. Он знаменитый автогонщик и конструктор спортивных автомобилей. Его самыми известными творениями являются родстер AC Shelby Cobra с мощным двигателем V8 и заряженные модификации Ford Mustang. Также он главный конструктор легендарного Ford GT40, который четыре раза побеждал в гонке "24 часа Ле-Мана". В 60-х годах Кэррол Шелби начал тесное сотрудничество с Ford, а его последним проектом стал Ford Mustang Shelby GT500, вышедший в 2013 году.

Отделка интерьера выполнена из черной кожи с контрастной белой прострочкой. На сиденьях появятся особые эмблемы, а пороги дополнят эксклюзивные накладки. В каждый автомобиль установят памятную табличку с автографом конструктора.

[ + – ] Внутреняя отделка выполнена из черной кожи, а на подголовниках появились особые эмблемы Фото: Shelby

Версия Carroll Shelby Centennial Edition Mustang оснащает автомобиль-донор 5,0-литровым 750-сильным двигателем V8 с компрессором. Также модификация включает новую выхлопную систему Borla, тормозную систему Brembo и перенастроенную подвеску. На выбор будут доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 10-ступенчатая АКПП.

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В комплекте с каждым автомобилем выдают юбилейную книгу Shelby Centennial Book, черную шляпу Stetson и членство в клубе Team Shelby. Часть денег от продаж особого Ford Mustang направят в благотворительный Фонд Кэрролла Шелби. Стоимость пакета доработок начинается с 49 995 долларов без учета автомобиля-донора.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион выставили Ford Mustang 1965 года с предполагаемой стоимостью от 450 000 до 500 000 долларов.