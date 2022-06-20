Новий кросовер Toyota Corolla отримав дуже оригінальні спецверсії (фото)
Toyota Corolla Cross перетворили на справжні артоб'єкти. Над автомобілями попрацювали відомі американські майстри стріт-арту.
Нова Toyota Corolla Cross отримала три ексклюзивні версії. Над кросовером попрацювали вуличні художники з різних американських міст. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.Важливо
Кросовери Toyota вирішили перетворити на артоб'єкти. Для цього залучили відомих американських майстрів стріт-арту — ELLE з Нью-Йорка, Trav MSK з Лос-Анджелеса та Джозефа Переса з Чикаго. Кожен з них створив свою версію автомобіля, причому наголос зробили на пристосованості моделі до експлуатації у великому місті.
Працюючи над Toyota Corolla Cross, художники постаралися передати атмосферу та дух своїх міст. Мало того, в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Чикаго вони створили мурали, що повторюють забарвлення авто. Розфарбовані кросовери братимуть участь у різноманітних автошоу.
Нова Toyota Corolla Cross надійшла у виробництво з 2021 року. Кросовер доступний з бензиновими двигунами об'ємом 1,8 та 2,0 л, а також з переднім та повним приводом. Нещодавно лінійку моделі поповнила флагманська гібридна модифікація, що витрачає всього 6,3 л/100 км.
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