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Електромобіль Porsche Taycan перетворили на оригінальний артоб'єкт (фото)

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Фото: Porsche | Автором незвичайного проекту є дизайнер Nike Шон Уотерспун

Дизайнер взуття Шон Вотерспун створив незвичайну версію Porsche Taycan Cross Turismo. Всі її кузовні панелі пофарбовані в різні кольори.

Позашляховий універсал Porsche Taycan Cross Turismo отримав незвичайний тюнінг. Електромобіль став справжнім артоб'єктом, повідомляє пресслужба Porsche.

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Кузовні панелі універсалу пофарбовані в різні кольори
Фото: Porsche

Оригінальний проєкт реалізували разом підрозділ Porsche Style і дизайнер Шон Утерспун, що прославився як розробник кросівок Nike Airmax 97/1. Як не дивно, саме у кросівках стиліст черпав натхнення, працюючи над автомобілем.

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Різнобарвним став і салон Porsche Taycan Cross Turismo
Фото: Porsche

Як і Nike Airmax 97/1 електрокар Porsche Taycan Cross Turismo також став різнобарвним. Кожна його кузовна панель пофарбована в інший колір із палітри Porsche. Шон Утерспун зізнався, що кожен відтінок він назвав на честь одного з членів своєї сім'ї: синій Шон, фіолетова Лоретта, персиковий Шон, зелена Ешлі. А фахівці Porsche Style додали спеціальні 21-дюймові диски та спойлер на дах.

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У такому ж різнобарвному стилі виконаний і салон Porsche Taycan Cross Turismo. Крім того, в обробці з'явилися матеріали, які використовують під час створення одягу та взуття. Поряд зі шкірою присутні вельвет і навіть коркове дерево.

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У внутрішній обробці використано коркове дерево
Фото: Porsche

Примітно, що оригінальний електромобіль може стати серійним. У відділенні Porsche Exclusive розглядають можливість випуску таких різнобарвних Taycan на індивідуальне замовлення. Тим більше, що для концерну Volkswagen це не перший такий арткар — раніше випускали такі версії VW Polo і Golf.

Раніше Фокус розповідав, що Porsche Taycan потрапив до Книги рекордів Гіннеса з дуже незвичайним досягненням — продемонстрував дуже тривалий дріфт.