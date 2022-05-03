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Король дрифту: електромобіль Porsche Taycan встановив незвичайний рекорд (відео)

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Фото: Скріншот/youtube | Досягнення встановили на універсалі Porsche Taycan Cross Turismo

Електромобіль Porsche Taycan уже не вперше потрапляє до Книги рекордів Гіннеса. Тепер він продемонстрував видовищний дрифт.

Porsche Taycan відзначився нестандартним досягненням. За короткий час електрокар 69 разів "спік пончики". Це зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

На сленгу автомобілістів "пекти пончики" — значить палити гуму в ефектному дрифті на місці. Повертаючись у заносі, автомобіль залишає на дорозі сліди від шин, що нагадують за формою пончики.

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Ефектний дрифт продемонстрували на льоду
Фото: скриншот/youtube

Рекорд було встановлено за полярним колом у Швеції ще 3 лютого, але про нього оголосили лише зараз. Щоб дрифт був ефективнішим, електромобіль виступав на льоду.

Для встановлення досягнення обрали позашляховий універсал Porsche Taycan Cross Turismo, взутий у зимову гуму. За кермо сів гонщик і каскадер Террі Грант.

Система стабілізації автомобіля перешкоджала занесенню, дбаючи про безпеку

Встановити рекорд навіть на льоду виявилося не так уже й просто. Справа в тому, що система стабілізації автомобіля з метою безпеки всіляко перешкоджала занесенню. До того ж, після кількох спроб шини пошкодили дорожнє покриття і ковзати стало складніше. Але Террі Гранта це не зупинило.

Це не перший світовий рекорд, встановлений на Porsche Taycan. Раніше електрокар потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки швидкості зарядки.

Також Фокус розповідав про найстаріший Porsche — ним виявився 124-річний електромобіль.