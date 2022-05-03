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Король дрифта: электромобиль Porsche Taycan установил необычный рекорд (видео)

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Porsche Taycan Cross Turismo, Porsche Taycan, электромобиль Porsche Taycan, печь пончики, мировой рекорд
Фото: скриншот/youtube | Достижение установили на универсале Porsche Taycan Cross Turismo

Электромобиль Porsche Taycan уже не первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь он продемонстрировал зрелищный дрифт.

Porsche Taycan отличился нестандартным достижением. За короткое время электрокар 69 раз "испек пончики". Это зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

На сленге автомобилистов "печь пончики" — значит жечь резину в эффектном дрифте на месте. Вращаясь в заносе, автомобиль оставляет на дороге следы от шин, напоминающие по форме пончики.

Porsche Taycan Cross Turismo, Porsche Taycan, электромобиль Porsche Taycan, печь пончики, мировой рекорд
Эффектный дрифт продемонстрировали на льду
Фото: скриншот/youtube

Рекорд был установлен за полярным кругом в Швеции еще 3 февраля, но о нем объявили только сейчас. Чтобы дрифт был эффективнее, электромобиль выступал на льду.

Для установления достижения выбрали внедорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo, обутый в зимнюю резину. За руль сел гонщик и каскадер Терри Грант.

Система стабилизации автомобиля препятствовала заносу, заботясь о безопасности

Установить рекорд даже на льду оказалось не так уж и просто. Дело в том, что система стабилизации автомобиля в целях безопасности всячески препятствовала заносу. К тому же, после нескольких попыток шины повредили дорожное покрытие и скользить стало сложнее. Но Терри Гранта это не остановило.

К слову, это не первый мировой рекорд, установленный на Porsche Taycan. Ранее электрокар попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря скорости зарядки.

Также Фокус рассказывал про самый старый Porsche — им оказался 124-летний электромобиль.