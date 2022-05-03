Король дрифта: электромобиль Porsche Taycan установил необычный рекорд (видео)

Электромобиль Porsche Taycan уже не первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь он продемонстрировал зрелищный дрифт.

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Porsche Taycan отличился нестандартным достижением. За короткое время электрокар 69 раз "испек пончики". Это зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

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На сленге автомобилистов "печь пончики" — значит жечь резину в эффектном дрифте на месте. Вращаясь в заносе, автомобиль оставляет на дороге следы от шин, напоминающие по форме пончики.

[ + – ] Эффектный дрифт продемонстрировали на льду Фото: скриншот/youtube

Рекорд был установлен за полярным кругом в Швеции еще 3 февраля, но о нем объявили только сейчас. Чтобы дрифт был эффективнее, электромобиль выступал на льду.

Для установления достижения выбрали внедорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo, обутый в зимнюю резину. За руль сел гонщик и каскадер Терри Грант.

[ + – ] Система стабилизации автомобиля препятствовала заносу, заботясь о безопасности

Установить рекорд даже на льду оказалось не так уж и просто. Дело в том, что система стабилизации автомобиля в целях безопасности всячески препятствовала заносу. К тому же, после нескольких попыток шины повредили дорожное покрытие и скользить стало сложнее. Но Терри Гранта это не остановило.

К слову, это не первый мировой рекорд, установленный на Porsche Taycan. Ранее электрокар попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря скорости зарядки.

Также Фокус рассказывал про самый старый Porsche — им оказался 124-летний электромобиль.