Электромобиль Porsche Taycan превратили в оригинальный арт-объект (фото)

Дизайнер обуви Шон Уотерспун создал необычную версию Porsche Taycan Cross Turismo. Все ее кузовные панели окрашены разные цвета.

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Внедорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo получил необычный тюнинг. Электромобиль стал настоящим арт-объектом, сообщает пресс-служба Porsche.

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[ + – ] Кузовные панели универсала окрашены в разные цвета Фото: Porsche

Оригинальный проект воплотили совместно подразделение Porsche Style и дизайнер Шон Утерспун, прославившийся как разработчик кроссовок Nike Airmax 97/1. Как ни странно, именно в кроссовках стилист черпал вдохновение, работая над автомобилем.

[ + – ] Разноцветным стал и салон Porsche Taycan Cross Turismo Фото: Porsche

Подобно Nike Airmax 97/1 электрокар Porsche Taycan Cross Turismo также стал разноцветным. Каждая его кузовная панель окрашена в отдельный цвет из палитры Porsche. Шон Утерспун признался, что каждый оттенок он назвал в честь одного из членов своей семьи: синий Шон, фиолетовая Лоретта, персиковый Шон, зеленая Эшли. А специалисты Porsche Style добавили особые 21-дюймовые диски и спойлер на крышу.

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В таком же красочном стиле выполнен и салон Porsche Taycan Cross Turismo. Кроме того, в отделке появились материалы, используемые при создании одежды и обуви. Наряду с кожей присутствуют вельвет и даже пробковое дерево.

[ + – ] Во внутренней отделке использовано пробковое дерево Фото: Porsche

Примечательно, что оригинальный электромобиль вполне может стать серийным. В отделении Porsche Exclusive рассматривают возможность выпуска таких разноцветных Taycan по индивидуальному заказу. Тем более, что для концерна Volkswagen это не первый такой арт-кар – ранее выпускали подобные версии VW Polo и Golf.

Ранее Фокус рассказывал, что Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннеса с очень необычным достижением — продемонстрировал очень длительный дрифт.