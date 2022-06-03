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Электромобиль Porsche Taycan превратили в оригинальный арт-объект (фото)

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Фото: Porsche | Автором необычного проекта является дизайнер Nike Шон Уотерспун

Дизайнер обуви Шон Уотерспун создал необычную версию Porsche Taycan Cross Turismo. Все ее кузовные панели окрашены разные цвета.

Внедорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo получил необычный тюнинг. Электромобиль стал настоящим арт-объектом, сообщает пресс-служба Porsche.

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Кузовные панели универсала окрашены в разные цвета
Фото: Porsche

Оригинальный проект воплотили совместно подразделение Porsche Style и дизайнер Шон Утерспун, прославившийся как разработчик кроссовок Nike Airmax 97/1. Как ни странно, именно в кроссовках стилист черпал вдохновение, работая над автомобилем.

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Разноцветным стал и салон Porsche Taycan Cross Turismo
Фото: Porsche

Подобно Nike Airmax 97/1 электрокар Porsche Taycan Cross Turismo также стал разноцветным. Каждая его кузовная панель окрашена в отдельный цвет из палитры Porsche. Шон Утерспун признался, что каждый оттенок он назвал в честь одного из членов своей семьи: синий Шон, фиолетовая Лоретта, персиковый Шон, зеленая Эшли. А специалисты Porsche Style добавили особые 21-дюймовые диски и спойлер на крышу.

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В таком же красочном стиле выполнен и салон Porsche Taycan Cross Turismo. Кроме того, в отделке появились материалы, используемые при создании одежды и обуви. Наряду с кожей присутствуют вельвет и даже пробковое дерево.

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Во внутренней отделке использовано пробковое дерево
Фото: Porsche

Примечательно, что оригинальный электромобиль вполне может стать серийным. В отделении Porsche Exclusive рассматривают возможность выпуска таких разноцветных Taycan по индивидуальному заказу. Тем более, что для концерна Volkswagen это не первый такой арт-кар – ранее выпускали подобные версии VW Polo и Golf.

Ранее Фокус рассказывал, что Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннеса с очень необычным достижением — продемонстрировал очень длительный дрифт.