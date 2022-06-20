Новейший кроссовер Toyota Corolla получил очень оригинальные спецверсии (фото)

Toyota Corolla Cross превратили в настоящие арт-объекты. Над автомобилями поработали известные американские мастера стрит-арта.

Новая Toyota Corolla Cross получила три эксклюзивные версии. Над кроссовером поработали уличные художники из разных американских городов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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[ + – ] Работа ELLE из Нью-Йорка Фото: Toyota

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Кроссоверы Toyota решили превратить в арт-объекты. Для этого привлекли известных американских мастеров стрит-арта – ELLE из Нью-Йорка, Trav MSK из Лос-Анджелеса и Джозефа Переса из Чикаго. Каждый из них создал свою версию автомобиля, причем упор сделали на приспособленности модели к эксплуатации в большом городе.

[ + – ] Арт-кар от Trav MSK из Лос-Анджелеса Фото: Toyota

Работая над Toyota Corolla Cross, художники постарались передать атмосферу и дух своих городов. Мало того, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго они создали муралы, повторяющие окрас авто. Раскрашенные кроссоверы будут принимать участие в различных автошоу.

[ + – ] Toyota Corolla от Джозефа Переса из Чикаго Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Cross поступила в производство с 2021 года. Кроссовер доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 л, а также с передним и полным приводом. Недавно линейку модели пополнила флагманская гибридная модификация, расходующая всего 6,3 л/100 км.

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