UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Новейший кроссовер Toyota Corolla получил очень оригинальные спецверсии (фото)

1606
Toyota Corolla Cross 2022, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla, кроссовер Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross
Фото: Toyota | Над Toyota Corolla Cross поработали уличные художники

Toyota Corolla Cross превратили в настоящие арт-объекты. Над автомобилями поработали известные американские мастера стрит-арта.

Новая Toyota Corolla Cross получила три эксклюзивные версии. Над кроссовером поработали уличные художники из разных американских городов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Toyota Corolla Cross 2022, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla, кроссовер Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross
Работа ELLE из Нью-Йорка
Фото: Toyota
Важно
Ретро-дизайн и два электромотора: Toyota готовит младшего брата Land Cruiser (фото)

Кроссоверы Toyota решили превратить в арт-объекты. Для этого привлекли известных американских мастеров стрит-арта – ELLE из Нью-Йорка, Trav MSK из Лос-Анджелеса и Джозефа Переса из Чикаго. Каждый из них создал свою версию автомобиля, причем упор сделали на приспособленности модели к эксплуатации в большом городе.

Toyota Corolla Cross 2022, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla, кроссовер Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross
Арт-кар от Trav MSK из Лос-Анджелеса
Фото: Toyota

Работая над Toyota Corolla Cross, художники постарались передать атмосферу и дух своих городов. Мало того, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго они создали муралы, повторяющие окрас авто. Раскрашенные кроссоверы будут принимать участие в различных автошоу.

Toyota Corolla Cross 2022, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla, кроссовер Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla от Джозефа Переса из Чикаго
Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Cross поступила в производство с 2021 года. Кроссовер доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 л, а также с передним и полным приводом. Недавно линейку модели пополнила флагманская гибридная модификация, расходующая всего 6,3 л/100 км.

Ранее Фокус рассказывал об арт-объекте Porsche Taycan. Его создали при участии дизайнера Nike.