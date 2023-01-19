Мінівен Toyota Hiace отримав оригінальну ретро-версію у стилі 80-х (фото)

Передню частину Toyota Hiace зробили у ретро-стилі, а салон обробили шкірою. За бажанням можна вибрати занижену та позашляхову версії моделі.

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В Toyota Hiace H200 з'явилася дуже нестандартна модифікація. Мінівен доопрацювали на кшталт 80-х. Подробиці авто розкрили на сайті компанії FlexDream.

[ + – ] У позашляховій версії збільшено кліренс та встановлені спеціальні шини

Це японське ательє виконало тюнінг Toyota Hiace. Автомобіль отримав чорну пластикову решітку радіатора та круглі фари, як у старих Hiace. Оптика може бути як галогенною, так і світлодіодною. Крім того, у авто не пофарбовано бампери, як в авто 80-х років.

[ + – ] Серед опцій є намет на дах

За бажанням мінівен Toyota Hiace можуть занизити і оснастити 17-дюймовими низькопрофільними шинами. Також запропоновано версію підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом, позашляховою гумою та пластиковими розширювачами арок.

[ + – ] Запропоновано і занижену версію мінівену

Крім того, для Toyota Hiace H200 пропонують низку аксесуарів. Можна вибрати накладки на боки "під дерево", додаткову оптику, намет або багажник на дах.

Важливо

Toyota RAV4 отримала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)

Салон Toyota Hiace оброблений коричневою шкірою та деревом. Сидіння другого та третього рядів розкладаються та утворюють спальні місця.

[ + – ] У салоні можна розкласти сидіння та облаштувати спальні місця

Подібний ретро-тюнінг зараз має попит і це не перша така Toyota. Версії "під старовину" вже з'явилися у кросовера Toyota RAV4, пікапа Hilux та позашляховика Land Cruiser.

Також Фокус повідомляв, що стартує виробництво електромобілів Toyota Land Cruiser та Hilux.