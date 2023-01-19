Мінівен Toyota Hiace отримав оригінальну ретро-версію у стилі 80-х (фото)
Передню частину Toyota Hiace зробили у ретро-стилі, а салон обробили шкірою. За бажанням можна вибрати занижену та позашляхову версії моделі.
В Toyota Hiace H200 з'явилася дуже нестандартна модифікація. Мінівен доопрацювали на кшталт 80-х. Подробиці авто розкрили на сайті компанії FlexDream.
Це японське ательє виконало тюнінг Toyota Hiace. Автомобіль отримав чорну пластикову решітку радіатора та круглі фари, як у старих Hiace. Оптика може бути як галогенною, так і світлодіодною. Крім того, у авто не пофарбовано бампери, як в авто 80-х років.
За бажанням мінівен Toyota Hiace можуть занизити і оснастити 17-дюймовими низькопрофільними шинами. Також запропоновано версію підвищеної прохідності зі збільшеним кліренсом, позашляховою гумою та пластиковими розширювачами арок.
Крім того, для Toyota Hiace H200 пропонують низку аксесуарів. Можна вибрати накладки на боки "під дерево", додаткову оптику, намет або багажник на дах.Важливо
Салон Toyota Hiace оброблений коричневою шкірою та деревом. Сидіння другого та третього рядів розкладаються та утворюють спальні місця.
Подібний ретро-тюнінг зараз має попит і це не перша така Toyota. Версії "під старовину" вже з'явилися у кросовера Toyota RAV4, пікапа Hilux та позашляховика Land Cruiser.
Також Фокус повідомляв, що стартує виробництво електромобілів Toyota Land Cruiser та Hilux.