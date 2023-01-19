Минивэн Toyota Hiace получил оригинальную ретро-версию в стиле 80-х (фото)
Переднюю часть Toyota Hiace изменили в ретро-стиле, а салон отделали кожей. При желании можно выбрать заниженную и внедорожную версии модели.
У Toyota Hiace H200 появилась очень нестандартная модификация. Минивэн доработали в духе 80-х годов. Подробности авто раскрыли на сайте компании FlexDream.
Это японское ателье выполнило тюнинг Toyota Hiace. Автомобиль получил черную пластиковую решетку радиатора и круглые фары, как у старых Hiace. Оптика может быть как галогенной, так и светодиодной. Кроме того, у авто не окрашены бамперы, как на авто 80-х годов.
По желанию минивэн Toyota Hiace могут занизить и оснастить 17-дюймовыми низкопрофильными шинами. Также предложена версия повышенной проходимости с увеличенным клиренсом, внедорожной резиной и пластиковыми расширителями арок.
Кроме того, для Toyota Hiace H200 предлагают ряд аксессуаров. Можно выбрать накладки на боковины "под дерево", дополнительную оптику, палатку или багажник на крышу.Важно
Салон Toyota Hiace отделан коричневой кожей и деревом. Сиденья второго и третьего рядов раскладываются и образуют спальные места.
Подобный ретро-тюнинг сейчас пользуется спросом и это не первая такая Toyota. Версии "под старину" уже появились у кроссовера Toyota RAV4, пикапа Hilux и внедорожника Land Cruiser.
Также Фокус сообщал, что стартует производство электромобилей Toyota Land Cruiser и Hilux.