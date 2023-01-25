Авто-хамелеон: Infiniti створили унікальний чорний колір, що змінює свій відтінок (фото)

Унікальний колір може змінюватися від чорного до зеленого або синього відтінку. Його отримає спецверсія Q50 Black Opal Edition, яка коштує на 2200 доларів дорожче за стандартну модель.

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В Infiniti вирішили наново винайти чорний колір для своїх автомобілів. Фарба Opal Metallic може змінювати свій відтінок залежно від кута огляду й освітлення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Спеціальна версія Infiniti Q50 Black Opal Edition відрізняється незвичайним кольором кузова. За різного освітлення Opal Metallic здається темно-зеленим, синім або фіолетовим.

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За словами Infiniti, колір кузова автомобіля змінюватиметься залежно від освітлення та кута огляду. Навіть на фото важко визначити, який саме це відтінок.

[ + – ] Залежно від кута огляду й освітлення Infiniti Q50 Black Opal Edition змінює свій відтінок Фото: Infiniti [ + – ] Залежно від кута огляду й освітлення Infiniti Q50 Black Opal Edition змінює свій відтінок Фото: Infiniti [ + – ] Залежно від кута огляду й освітлення Infiniti Q50 Black Opal Edition змінює свій відтінок Фото: Infiniti

Унікальний колір Opal Metallic натхненний опалами. Цей мінералоїд також здатний змінювати свій відтінок.

Версія Black Opal Edition також відрізнятиметься затемненими значками та карбоновим спойлером на кришці багажника. Вартість модифікації складає 2200 доларів.

[ + – ] Infiniti Q50 Black Opal Edition також отримає карбоновий спойлер і затемнені значки Фото: Infiniti

Спецверсію випустять обмеженим тиражем. Багато екземплярів розкупили ще до початку продажу.

Раніше Фокус писав, що в модельній лінійці Infiniti з'явиться ще один купе-кросовер QX65, який дебютує не раніше 2023 року.