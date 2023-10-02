В Киеве заметили новейший электрокроссовер Nissan с запасом хода 500 км (фото)

Электрический кроссовер Nissan Ariya предлагают в версиях с передним и полным приводом мощностью от 218 до 394 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

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В Киеве сфотографировали новый Nissan Ariya. Это один из первых таких электрокроссоверов в Украине. Снимки электрокара опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Nissan Ariya – первый электрокроссовер японской марки. Он поступил в продажу с конца 2021 года и пока не представлен в Украине, хотя в будущем должен появиться на нашем рынке. Пока же электромобили Nissan завозят к нам неофициально, и они стоят в эквиваленте 35 000 – 50 000 долларов.

Электрокар доступен в версиях мощностью до 394 л. с. Фото: Topcars UA

Электрокроссовер Nissan Ariya достигает 4,6 м в длину и отличается стремительным дизайном с аркообразной крышей и высокой оконной линией. У него тоненькие фары с изогнутыми ходовыми огнями.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, навигацию, системы удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

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Новый Nissan Ariya предложен в переднеприводных версиях мощностью 218 и 242 л. с.и полноприводных вариантах на 279, 306 и 394 л. с. Самая мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

Электрокроссовер Nissan Ariya оснащают батареями на 65 и 90 кВт∙ч. Запас хода составляет от 340 до 500 км.

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