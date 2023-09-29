Цена $9600 и полный привод: Nissan презентовал оригинальное городское авто (фото)

Nissan Dayz — субкомпактный городской хэтчбек длиной всего 3,4 метра. Модель предложена в версиях мощностью 48 и 64 сил.

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В Японии презентовали новый Nissan Dayz. Компактная городская модель прошла основательную модернизацию и поступает в продажу по цене от 1 437 700 до 2 080 100 иен ($9650 – 13 950). Ее подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Длина авто достигает всего 3,4 м Фото: Nissan

Миниатюрный Nissan Dayz относится к сегменту так называемых кей-каров – недорогих и ультракомпактных городских авто длиной менее 3,4 м. В Японии такие модели пользуются спросом. Dayz создан на базе Mitsubishi eK и это самая маленькая модель Nissan.

Размеры Nissan Dayz 2023:

длина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

высота – 1660 мм;

колесная база – 2495 мм.

Фото: Nissan

Новый Nissan Dayz 2023 узнается по измененной передней части, причем предлагают два разных варианта ее дизайна – с компактной и широкой решеткой радиатора. В последнем случае авто несколько напоминает электрокроссовер Nissan Ariya.

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В салоне улучшены материалы отделки и предложены новые ее варианты (в том числе, и розового цвета). Также появились дополнительные отсеки для мелкой поклажи. Базовая версия получила диодные фары и контроль "слепых" зон, а перечень опций пополнили камеры кругового обзора, подогрев руля и система полуавтономного вождения ProPilot.

Отделка салона может быть розовой Фото: Nissan

Nissan Dayz комплектуют 660-кубовыми бензиновыми двигателями на 48 и 64 л. с. Обе версии получили вариатор, а привод может быть передним или полным. Также на базе Dayz создан электромобиль Nissan Sakura.

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