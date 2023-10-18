Звезда "Форсажа": в Украине выставили на продажу легендарный спорткар Nissan 2000-х (фото)

Nissan Skyline GT-R34 выпускали с 1999 по 2002 годы. Спортивное купе оснащено 2,6-литровой турбошестеркой и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с.

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Спорткар известен по фильму "Форсаж" Фото: topgir.com.ua

Это купе относится к последнему поколению модели Nissan Skyline GT-R34, которое выпускали с 1999 по 2002 годы. Всего собрано 11 578 купе. Именно такой спорткар стал звездой фильмов "Форсаж". Примечательно, что в линейке существовал и седан, причем он есть и в Киеве.

У всех Nissan Skyline GT-R34 правое расположение руля Фото: topgir.com.ua

Полноприводное купе Nissan Skyline GT-R34 оснащено 2,6-литровой рядной шестеркой RB26DETT с турбонаддувом. На бумаге она развивала 280 л. с., но в реальности ее мощность была больше – около 320-330 л. с.

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С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. В свое время авто установило рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Под капотом установлена 2,6-литровая турбошестерка Фото: topgir.com.ua

Спорткар Nissan хорошо сохранился и не модифицирован. Как и у всех Skyline GT-R, у него правое расположение руля. Авто оценили в 234 000 долларов, но для модели это далеко не предел – некоторые экземпляры стоят свыше миллиона долларов.

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