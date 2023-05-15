Рідкісний колекційний спорткар Nissan постраждав від російського обстрілу Хмельницького (фото)

Усього випущено лише 1855 Nissan Skyline GT-R34 у виконанні V-Spec II. Культовий спорткар прославився у фільмах "Форсаж" і дуже цінується колекціонерами.

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Від російського обстрілу Хмельницького 13 травня постраждали не лише люди, житлові будинки та об'єкти інфраструктури, а й автомобілі. Одним із них виявився раритетний Nissan Skyline GT-R. Про це пише сайт "ТопЖир".

На парковку, де стояв Nissan Skyline GT-R, обвалилася стіна. Автомобілі, що стояли поруч, завалило цеглою, але раритетний спорткар відбувся меншою шкодою — більше у нього пошкоджені бампери і заднє ліве крило.

Всього випущено лише 1855 Nissan Skyline GT-R34 у виконанні V-Spec II Фото: topgir.com.ua

Авто належить до покоління Nissan Skyline GT-R34 у рідкісній версії V-Spec II. Загалом у 2000-2002 роках зібрано лише 1855 таких авто, і зараз вони дуже цінуються колекціонерами — ціна може легко перевищити 150 000 доларів. До речі, саме на такому авто їздив персонаж Пола Вокера в культових фільмах "Форсаж".

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Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II відрізняється від стандартної моделі карбоновим капотом та збільшеними задніми гальмами. У салоні змінено оздоблення, причому центральна консоль декорована іридієм.

Рідкісна модель дуже цінується колекціонерами Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II оснащений 2,6-літровою турбошісткою RB26DETT, яка у стандартному виконанні розвивала 280 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Втім, не виключено, що авто з Хмельницького тюнінговане, а тому швидше.

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