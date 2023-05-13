Хмельницький потрапив під ворожий обстріл: наслідки нічного удару по місту (відео)

Удари було завдано по цивільних та промислових об'єктах у регіоні, а також по житлових будинках. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

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У ніч на 13 травня Хмельницька область зазнала ворожого обстрілу. Під удар окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури та промислові об'єкти, а також багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

У самому обласному центрі від удару постраждали навчальні заклади, медичні установи та адміністративні будинки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі, кількість яких уточнюється, повідомив Симчишин.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтесь за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна". Евакуація, наразі, не проводиться, проблем із комунальними послугами у місті немає", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки на Хмельницький п'ятеро людей отримали поранення

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону уточнив, що внаслідок нічної атаки п'ятеро людей отримали поранення. Всім постраждалим було надано медичну допомогу.

"Від вибухової хвилі були пошкоджені вікна, двері. Є інформація про п'ять постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", — сказав Тюрін.

Також стало відомо, що на одному з об'єктів критичної інфраструктури в області внаслідок атаки почалася пожежа. Місцеві пабліки написали, що мешканці бачили великий стовп диму на місці прильоту.

Пожежа на одному з об'єктів у Хмельницькій області

Через удар по Хмельницькій області змінилися графіки деяких поїздів. За даними "Укразалізниці" частина поїздів буде змушена слідувати об'їзним шляхом. Зокрема, затримуються рейси потягів:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

№85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 травня заявив, що російські загарбники вирішили збільшити ракетні удари по Україні, сподіваючись щось "продати" своєму народу у вигляді так званих "перемог". За словами глави держави, військово-політичному керівництву не вдалося "продати" Бахмут до 9 травня, тож російському суспільству треба показати, що в Україні знову щось зруйнували.