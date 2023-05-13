Хмельницкий попал под вражеский обстрел: последствия ночного удара по городу (видео)
Удары были нанесены по гражданским и промышленным объектам в регионе, а также по жилым домам. В результате обстрела пострадали пять человек.
В ночь на 13 мая Хмельницкая область подверглась вражескому обстрелу. Под удар оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленные объекты, а также многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
В самом областном центре от удара пострадали учебные заведения, медицинские учреждения и административные здания. В результате обстрела повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, количество которых уточняется, сообщил Симчишин.
"Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК "Центральная". Эвакуация, на данный момент, не проводится, проблем с коммунальными услугами в городе нет", — говорится в сообщении.
Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона уточнил, что в результате ночной атаки пять человек получили ранения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
"От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь", — сказал Тюрин.
Также стало известно, что на одном из объектов критической инфраструктуры в области в результате атаки начался пожар. Местные паблики написали, что жители видели большой столб дыма на месте прилета.
Из-за удара по Хмельницкой области изменились графики некоторых поездов. По данным "Укразализныци" часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути. В частности задерживаются рейсы поездов:
- №38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;
- №119 Запорожье — Львов;
- №139 Киев — Каменец-Подольский;
- №85/233 Покровск, Днепр — Львов;
- №716 Перемышль — Киев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 мая заявил, что российские захватчики решили увеличить ракетные удары по Украине в надежде что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед". По словам главы государства, военно-политическому руководству не удалось "продать" Бахмут к 9 мая, поэтому российскому обществу нужно показать, что в Украине опять что-то разрушили.