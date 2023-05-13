Хмельницкий попал под вражеский обстрел: последствия ночного удара по городу (видео)

Удары были нанесены по гражданским и промышленным объектам в регионе, а также по жилым домам. В результате обстрела пострадали пять человек.

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В ночь на 13 мая Хмельницкая область подверглась вражескому обстрелу. Под удар оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленные объекты, а также многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

В самом областном центре от удара пострадали учебные заведения, медицинские учреждения и административные здания. В результате обстрела повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, количество которых уточняется, сообщил Симчишин.

"Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК "Центральная". Эвакуация, на данный момент, не проводится, проблем с коммунальными услугами в городе нет", — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки на Хмельницкий пять человек получили ранения

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона уточнил, что в результате ночной атаки пять человек получили ранения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь", — сказал Тюрин.

Также стало известно, что на одном из объектов критической инфраструктуры в области в результате атаки начался пожар. Местные паблики написали, что жители видели большой столб дыма на месте прилета.

Пожар на одном из объектов в Хмельницкой области

Из-за удара по Хмельницкой области изменились графики некоторых поездов. По данным "Укразализныци" часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути. В частности задерживаются рейсы поездов:

№38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса;

№119 Запорожье — Львов;

№139 Киев — Каменец-Подольский;

№85/233 Покровск, Днепр — Львов;

№716 Перемышль — Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 мая заявил, что российские захватчики решили увеличить ракетные удары по Украине в надежде что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед". По словам главы государства, военно-политическому руководству не удалось "продать" Бахмут к 9 мая, поэтому российскому обществу нужно показать, что в Украине опять что-то разрушили.