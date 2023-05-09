За неудачи в Бахмуте: Зеленский объяснил причину усиления ракетных обстрелов со стороны РФ

По мнению лидера Украины, ракетные обстрелы за последние дни показывают желание российского руководства показать своему народу хоть какие-то победы.

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На фоне неудач в Бахмуте российские оккупанты решили увеличить ракетные удары по Украине. Таким образом, они надеются хоть что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед". Об этом сообщил во вторник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает РБК-Украина.

"После долговременной, скажем так, паузы с точки зрения количества ударов по украинской земле, потому что мы помним, что было осенью и зимой, ударов было не меньше. А были дни, когда было и больше. Потом была "пауза" с точки зрения количества, но ежедневные удары не заканчивались", — отметил президент Украины.

Сейчас, по словам Зеленского, можно отметить увеличение количества выпущенных по Украине ракет, однако таким образом Россия просто пытается что-то преподнести своему обществу.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству надо, как говорится, что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть", — отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что в российском обществе существует большая поддержка радикальных действий военно-политического руководства и "радость" количеству смертей украинцев.

"Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить. Это была последняя у них столь "важная операция" 9 мая успеть это сделать. И хотя, к сожалению, уже не существует там как такого целого города, все разрушено абсолютно. Тем не менее Россия так "любит Донбасс", что никогда там не была", — отметил он.

Поскольку России необходимо заполнять информационный фон победами, по мнению президента, при этом им не удалось перед 9-м числом захватить Бахмут, "им надо показать, что они опять что-то разрушили".

Напомним, в ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed.

После ракетной атаки Украины в ночь на 9 мая, осколки сбитых крылатых ракет были обнаружены в Киеве, Киевской и Черкасской областях. Воздушные силы ВСУ сбили за время ракетной атаки 23 из 25 запущенных Россией ракет