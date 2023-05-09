Обстрел Украины 9 мая: у Зеленского рассказали, где упали обломки крылатых ракет

По словам главы ОП Андрея Ермака, взрывной волной был поврежден диспансер в Черкассах, из-за чего медперсоналу пришлось эвакуировать пациентов в уцелевшую часть здания.

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После ракетной атаки Украины в ночь на 9 мая, осколки сбитых крылатых ракет были обнаружены в Киеве, Киевской и Черкасской областях. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 9 мая в своем Telegram.

По информации Ермака, Воздушные силы ВСУ сбили за время ракетной атаки 23 из 25 запущенных Россией ракет.

В столице Украины обломки ракет упали на приусадебный участок в Голосеевском районе и на проезжую часть в Шевченковском районе.

В Киевской области в селе Мироцкое Бучанского района, сбитая ракета Х-55СМ упала во дворе частного дома, повредив обломками кровлю. Погибших и пострадавших нет. Также в поле упала ракета, похожая на крылатую ракету Х-55СМ в селе Тарасовка, Боярской ТГ, Фастовского района.

В Черкасской области, по информации главы ОП, обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам Х-101, неподалеку от села Оршанец. Взрыв привел к возникновению пожара, который был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также Ермак сообщил, что взрывная волна повредила 47 окон в здании коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер", в связи с чем медперсоналу пришлось эвакуировать 47 пациентов диспансера в неповрежденную часть здания.

В Звенигородском районе были обнаружены фрагменты упавшей ракеты без последствий.

Напомним, в ночь на 9 мая, российские оккупанты произвели массированный ракетный удар по городам Украины. Враг осуществил пуски в две волны: 8 "Калибров" из акватории Черного моря и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 из 25 крылатых ракет.

В ночь на 9 мая мая над Киевом было сбито 15 крылатых ракет Х-101/Х-555. В результате падения обломков в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Накануне, вечером 8 мая РФ совершила ракетный обстрел Харьковской области. Удар по региону нанесли ракетами С-300.