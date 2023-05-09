Вечерня ракетная атака ВС РФ: в Харьковской области не менее шести прилетов, – глава ОГА

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, все выпущенные россиянами ракеты обошли областной центр, удары пришлись на пригород.

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Вечером 8 мая Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел территории Украины. Шесть ракет попали по Харьковской области, сообщил Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По словам главы ОГА, российские оккупанты нанесли по региону удар, предварительно, ракетами С-300.

"Зафиксировано не менее шести "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — констатировал Синегубов.

ВС РФ атаковали Харьковскую область

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе было слышно не менее пяти взрывов, три их них за чертой населенного пункта.

Позже городской глава уточнил, ссылаясь на данные ГСЧС, что все упомянутые ракеты обошли Харьков. Спасатели сообщили, что вечерние прилеты пришлись на пригород областного центра.

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. Он также добавил, что пока не может обнародовать подробности атаки из соображений безопасности.

В Днепропетровской области сработала ПВО

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов.

По данным Telegram-каналов, взрывы также прозвучали в Сумской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, что в ночь на 8 мая ВС РФ обстреляли Одессу, в результате чего погиб мужчина, а еще трое человек получили различные ранения. По словам главы пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, на участках, куда попали российские ракеты, вспыхнули сильные пожары.

По данным Красного Креста, в результате российского ракетного обстрела были практически уничтожены склады организации в Одессе. Кроме того, пострадала мобильная клиника в Николаеве.

Мы также писали о том, что ночью 8 мая ВС РФ атаковали Киев рекордным количеством БПЛА. По данным мэра столицы Виталия Кличко, украинским силам удалось сбить все 36 дронов, которые летели в направлении города.