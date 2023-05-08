Ночной обстрел Одесской области: один погибший и трое раненых, — ОК "Юг" (фото)

Пожар, охвативший более 10 тысяч квадратных метров, как отмечают в командовании, уже удалось остановить. Пропавший без вести охранник, к сожалению, был найден уже мертвым.

Related video

В результате ночного обстрела Одесской области погиб мужчина, а еще трое человек получили различные ранения. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в комментарии изданию "Суспільне".

По словам Гуменюк, на участках, куда попали российские ракеты, вспыхнули сильные пожары.

"На складском помещении это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне 120 и 40 квадратных метров. Это очень мощные пожары. По состоянию на данный момент они ликвидированы", — отметила она.

Также начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщил, что в результате обстрелов Одесской области незначительные ранения получили три работника состава логистической инфраструктуры. Один человек, который скорее всего и был найденным охранником, считался до этого пропавшим без вести.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. Россияне запустили ракеты Х-22 по складу в Одесской области и побережью Черного моря.

Также, в ночь на 8 мая силы пресс-служба Сил противовоздушной обороны сообщила об уничтожении 35 иранских дронов Shahed-136/131, которые россияне запустили по Киеву.