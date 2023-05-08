Нічний обстріл Одеської області: один загиблий та троє поранених, — ОК "Південь" (фото)

Пожежу, яка охопила понад 10 тисяч квадратних метрів, як зазначають у командуванні, вже вдалося зупинити. Зниклий безвісти охоронець, на жаль, був знайдений уже мертвим.

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Внаслідок нічного обстрілу Одеської області загинув чоловік, а ще троє людей отримали різні поранення. Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі виданню "Суспільне".

За словами Гуменюк, на ділянках, куди потрапили російські ракети, спалахнули сильні пожежі.

"На складському приміщенні — це понад 10 тисяч квадратних метрів. У рекреаційній зоні — 120 та 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі. Станом наразі вони ліквідовані", — зазначила вона.

Також начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що внаслідок обстрілів Одеської області незначні поранення отримали три працівники складу логістичної інфраструктури. Одна людина, яка швидше за все і була охоронцем, якого знайшли рятувальники, вважалася безвісти зниклою.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни атакували українські міста з використанням крилатих ракет і ударних дронів-камікадзе Shahed. Росіяни запустили ракети Х-22 по складу в Одеській області та на узбережжю Чорного моря.

Також, у ніч на 8 травня представники пресслужби Сил протиповітряної оборони повідомили про знищення 35 іранських дронів Shahed-136/131, які росіяни запустили на Київ.