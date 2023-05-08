Удари по Одеській області та робота ППО у Києві: подробиці нічного обстрілу України (відео)

За даними ОК "Південь", росіяни запустили ракети Х-22 по складу на Одещині та узбережжю Чорного моря. У Шевченківському та Святошинському районах столиці виникли пожежі внаслідок падіння уламків.

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У ніч проти 8 травня росіяни атакували українські міста з використанням крилатих ракет та ударних дронів-камікадзе Shahed. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічний обстріл України.

Робота ППО в Києві та падіння уламків

У ніч проти 8 травня у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони на околицях столиці. За даними КМВА, у Шевченківському районі, ймовірно, уламки БПЛА впали на двоповерхову будівлю, що окремо розташована. Там під час ворожої атаки було пошкоджено газову трубу високого тиску, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальникам вдалося збити стовп полум'я.

У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, уламки пошкодили резервуар із паливом на 10 тонн. Стався витік без пожежі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на місці вибуху в Солом'янському районі троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще двоє — у Святошинському районі, їх було госпіталізовано.

Пізніше в КМВА повідомили, що вночі силам ППО вдалося знищити понад 30 іранських дронів-камікадзе Shahed над Києвом.

"На жаль, за інформацією на даний момент — в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях", — повідомили у КМВА.

Удари по Одеській області — виникла масштабна пожежа

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", на Одещині Збройні сили РФ завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

За даними командування, окупанти направили ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств та рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, 7 травня росіяни повідомили про потужні вибухи в Криму. За даними окупаційних адміністрацій, ЗСУ нібито направили у бік окупованого півострова понад 10 БПЛА, більшу частину — до Севастополя.

Раніше, 6 травня, окупанти повідомили, що над Алуштою в Криму нібито збили одразу дві ракети "Гром-2", які офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не взяті на озброєння.