В Криму заявили про перехоплення українських ракет "Грім-2": що відомо (відео)

Над окупованою Алуштою нібито збили одразу дві ракети "Грім-2", яка офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не була взята на озброєння.

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Голова окупаційної адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російська ППО збила дві українські ракети "Грім-2". Про це він написав у своєму телеграм-каналі 6 травня.

О 16:54 вийшов в допис, в якому заявили про збиття українського "Грому". Аксьонов закликав довіряти лише "перевіреним джерелам інформації". Пізніше в соцмережах опублікували кадри з місця перехоплення ракети. Стверджується, що ракету збили в районі Алушти.

При цьому варто зазначити, що у російському телеграм-каналі "DontStopWar" 5 травня писали про нібито знищення 4 пускових установок "Грім-2", бо вони "планували вдарити по Севастополю". Жодних підтверджень вони не надали, однак заявили, що в них є "достовірна інформація".

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні не було на озброєнні ОТРК "Грім-2", який також відомий під назвою "Сапсан". Чутки про застосування ЗСУ оперативно-тактичного ракетного комплексу час від часу зʼявляються у ЗМІ. Однак жодних доказів існування "Грому-2" немає. Тільки 16 вересня ЗМІ повідомляли, що окупанти могли заволодіти інформацією про "Сапсан". СБУ затримали Резеду Перькову, яка працювала в КБ "Південне". За даними слідства, її завербувала ФСБ. Працівниця мала доступ до інформації під грифом "секретно". Вона могла передавати інформацію ворогу, в тому числі про відновлення робіт по створенню "Грому".

Нагадаємо, 30 березня у РФ вперше заявили про перехоплення української ракети з ОТРК "Грім". В Міноборони РФ неодноразово казали про знищення або перехоплення техніки чи ракет, яких в Україні ще немає. Наприклад, 28 березня в Міноборони РФ заявляли, що їм вдалося збити боєприпас GLSDB, який ще навіть не був наданий Україні.