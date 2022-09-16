Шпигунський скандал. Росія могла отримати секретні дані про розробки КБ "Південне", — ВВС

За даними слідства СБУ, інженерка з КБ була завербована російським ФСБ на початку літа. Резеда Перькова могла передавати дані про ЗРК "Кільчень" та оперативно-тактичний комплекс "Сапсан". Його розробку відновили.

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Українські правоохоронці затримали інженерку з КБ "Південне", яка, за даними слідства, була завербовано російськими спецслужбами. Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на дані з Єдиного держреєстру судових рішень.

Співробітники СБУ затримали інженерку з КБ "Південне". Жінку підозрюють у роботі на російські спецслужби. Зазначається, що суд заарештував Резеду Перькову на 2 місяці 7 вересня. Підозрювана не визнає своєї провини та подала скаргу, про що журналістам розповів її адвокат.

Як РФ могла завербувати інженерку з КБ "Південне"

Резеда Перькова народилася в Казані 1960 року. На КБ "Південне" вона працює інженеркою 1-ої категорії відділу з проєктування літальних апаратів. Вона має допуск до державної таємниці за формою 2 (доступ до "цілком таємно" й "таємно").

[ + – ] Підозрювана Резеда Перькова

Слідство вважає, що 2 червня Резеда отримала повідомлення від співробітника 9 управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Євгена Зикова. Його профайл є на сайті НАЗК у переліку тих, проти кого потрібно запровадити санкції. Зиков прямо попросив Перькову співробітництво.

[ + – ] Зиков на сайті НАЗК

Співробітник ФСБ написав повідомлення у Viber, де написав, що тільки РФ здатна допомогти Україні через зруйновану економіку та незалежність. Тому треба "повернутися до історичних витоків" — союзу з РФ. На це українська інженерка відповіла: "Я підготую, систематизую та подумаю. Стрімко. СБУ не спалять".

Уже наступного дня вона надіслала першу інформацію куратору з ФСБ.

Які дані могла злити Перькова в РФ

За даними слідства, Перькова могла наводити ракети на заводи "Південмаш", передавала дані про розташування бійців ЗСУ, а також передавала дані про розробки КБ "Південне".

За даними СБУ, жінка могла передати в РФ дані щодо розробки новітнього ЗРК "Кільчень", проєкт якого було представлено у 2021 році. Вона повідомила куратору, що розробку веде дуже близька для неї людина Валерій Перьков. Імовірно, вони перебувають у шлюбі. Вони разом навчалися в Пітері на кафедрі "високоенергетичних пристроїв автоматичних систем". І у "Вконтакті" в них обох у профілі Денис вказаний як син.

[ + – ] Проєкт ЗРК "Кільчень" Фото: Скріншот

ЗРК "Кільчень" — це перспективна розробка КБ "Південне", яка повинна була мати дальність ураження цілей до 280 км. ЗРК, за задумом розробників, повинен вражати балістичні ракети й інші повітряні цілі. Перший зразок мав з'явитися у 2024 році.

Перькова передала 30 фото з презентації розробки КБ "Південне". Також вона отримала технічне завдання від замовника — комплекс має збивати цілі на висоті від 5 метрів.

ОТК "Сапсан"

Найбільше слідчих зацікавила інформація щодо розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Він мав бути відповіддю "Іскандеру" з дальністю ураження до 500 км. Його розробку розпочали ще у 2005 році, проте вона була заморожена у 2013 році за Януковича. З того часу влада говорила про необхідність відновити фінансування, але відтоді інформації про це не було довгий час.

2016 року в ЗМІ з'явилася інформація, що "Південне" таки виготовляє "Грім-2" — це ОТРК на базі "Сапсана", але для Саудівської Аравії. 2021 року заявлялося, що перший комплекс готовий на 80%. Чутки про появу ОТРК "Грім-2" в ЗСУ почали з'являтися після удару по аеродрому РФ у Криму. Пізніше в статті генерала Залужного та генерал-лейтенанта Забродського вказувалося, що це був ракетний удар.

[ + – ] Удар по Новофедрівці був здійснений ракетною зброєю Фото: Скриншот

У листуванні з куратором ФСБ підозрювана говорила, що роботи з розробки ОТРК "Сапсан" відновлено.

"Відновлено роботи на тему Сапсан (аналог Іскандера) (земля-земля), зупинено кілька років тому. Зараз женуть і вимагають льотні випробування навіть раніше за наземні", — повідомлення такого змісту відправила Перькова 7 червня.

Співробітник ФСБ у неї прямо запитав, чи це був удар "Громом" або "Сапсаном" по аеродрому в Новофедорівці. На це Перькова відповіла, що до обстрілу Павлограда (2 липня) комплекс був "на стадії готовності й виходу виробу". Після "прильоту" виготовлення зупинилося, але не скасувалося. Також вона зазначила, що є два типи ракет для "Сапсана" — 900 мм із дальністю 500 км і 600-мм із дальністю удару до 280 км.

Нагадаємо, на розробку ЗРК "Кільчень" потрібно було 5 років і 7 млрд грн. Заявлялося, що він буде здатний вражати балістичні цілі на дистанції до 44 км із імовірністю 60%.