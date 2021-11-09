5 років і 7 млрд гривень: КБ "Південне" про розробку прототипу ЗРС "Кільчень" (відео)

Ракета зможе вражати цілі на дистанції до 280 км, а також із ймовірністю 60% вражати балістичні цілі на дистанції до 44 км.

КБ "Південне" веде роботу над українською зенітно-ракетною системою дальнього радіусу дії "Кільчень". Для виробництва мінімальної комплектації потрібно 5 років і 7 млрд гривень. Про це повідомляють у передачі "Донбас.Реалії".

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Як розповів представник держпідприємства, наразі Кабмін розглядає програму розвитку ракетно-реактивного озброєння в Україні. Серед проектів є створення зенітно-ракетного комплексу великої дальності. У "Південному" очікують, що за місяць-два програму погодять, і тоді розпочнеться робота над "Кільченем".

"Перша черга триватиме три роки, щоб у 2024 році ми доповіли про готовність до проведення держвипробувань, льотних випробувань зенітного ракетного комплексу, наголошую, не системи. Друга черга буде присвячена питанням відпрацювання системних рішень і нарощування потенціалу інформаційно-розвідувальних засобів комплексу, розроблених у першій черзі. Якщо говорити про загальний час дослідно-конструкторської роботи, ми бачимо її протягом 5 років", — розповів керівник групи проектного відділу КБ "Південне" Валерій Перьков.

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Вартість розробки оцінюється в 7 млрд гривень, а передбачувана вартість одного комплексу складе близько 150 млн доларів. При цьому подібна розробка потребує кооперації багатьох компаній військово-промислового комплексу, наприклад "Іскри", "Південмашу", "Павлоградського хімзаводу" та багатьох інших.

Характеристики ЗРС "Кільчень"

Повідомляється, що ЗРК зможе відстежувати цілі на дистанції до 400 км, а вражати на дистанції до 280 км.

надзвукові винищувачі — 130 км

балістичні цілі – до 44 км

Імовірність ураження однієї аеродинамічної мети – 0,8, а балістичної – 0,6. При цьому кожен комплекс може працювати автономно, ведучи вогонь одразу за 12 цілями.

За заявою розробників, однієї системи (що складається із 6 комплексів) вистачить для захисту такого міста як Дніпро та передмістя.

Нагадаємо, ЗРК "Кільчень" було представлено у квітні поточного року. Назву проект отримав на честь річки, яка тече недалеко від міста Дніпро.