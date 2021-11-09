5 лет и 7 млрд гривен: КБ "Южное" о разработке прототипа ЗРС "Кільчень" (видео)

Ракета сможет поражать цели на дистанции до 280 км, а также с вероятностью в 60% поражать баллистические цели на дистанции до 44 км.

КБ "Южное" ведет работу над украинским зенитно-ракетной системой дальнего радиуса действия "Кільчень". Для производства минимальной комплектации нужно 5 лет и 7 млрд гривен. Об этом сообщают в передаче "Донбасс.Реалии".

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Как рассказал представитель госпредприятия, на данный момент Кабмин рассматривает программу развития ракетно-реактивного вооружения в Украине. Среди проектов есть и создание зенитно-ракетного комплекса большой дальности. В "Южном" ожидают, что через месяц-два программу согласуют, и тогда начнется работа над "Кільчень".

"Первая очередь продлится три года, чтобы в 2024 году мы доложили о готовности к проведению госиспытаний, летных испытаний зенитного ракетного комплекса, подчеркиваю, не системы. Вторая очередь будет посвящена вопросам отработки системных решений и наращивания потенциала информационно-разведывательных средств комплекса, разработанных в первой очереди. Если говорить об общем времени опытно-конструкторской работы, мы видим ее в течение 5 лет", — рассказал руководитель группы проектного отдела КБ "Южное" Валерий Перьков.

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Стоимость разработки оценивается в 7 млрд гривен, а предполагаемая стоимость одного комплекса составит около 150 млн долларов. При этом подобная разработка требует кооперации многих компаний военно-промышленного комплекса, например "Искры", "Южмаша", "Павлоградского химзавода" и многих других.

Характеристики ЗРС "Кільчень"

Сообщается, что ЗРК сможет отслеживать цели на дистанции до 400 км, а поражать на дистанции до 280 км.

сверхзвуковые истребители — 130 км

баллистические цели — до 44 км.

Вероятность поражения одной аэродинамической цели — 0,8, а баллистической — 0,6. При этом каждый комплекс может работать автономно, ведя огонь сразу по 12 целям.

По заявлению разработчиков одной системы (состоящей из 6 комплексов), хватит для защиты такого города как Днепр и пригороды.

Напомним, ЗРК "Кільчень" был представлен в апреле текущего года. Название проект получил в честь реки недалеко от города Днепр.