Шпионский скандал. Россия могла заполучить секретные данные о разработках КБ "Южное", – ВВС

По данным следствия СБУ, инженер из КБ была завербована российским ФСБ в начале лета. Резеда Перькова могла передавать данные о ЗРК "Кільчень" и оперативно-тактическом комплексе "Сапсан". Его разработку восстановили.

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Украинские правоохранители задержали инженера из КБ "Южное", которая по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами. Об этом сообщает ВВС Украина ссылаясь на данные из Единого госреестра судовых решений.

Сотрудники СБУ задержали инженера из КБ "Южное". Женщину подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечается, что суд арестовал Резеду Перькову на 2 месяца 7 сентября. Подозреваемая не признает своей вины и подала жалобу, о чем журналистам поведал ее адвокат.

Как РФ могла завербовать инженера из КБ "Южное"

Резеда Перькова родилась в Казани в 1960 году. На КБ "Южное" она работает инженером 1-й категории отдела по проектирования летательных аппаратов. У нее есть допуск к государственной тайне по форме 2 (доступ к "совершенно секретно" и "секретно".

[ + – ] Подозреваемая Резеда Перькова

Следствие считает, что 2 июня Резеда получила сообщение от сотрудника 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Евгения Зыкова. Его профайл есть на сайте НАПК в перечне тех, против кого нужно ввести санкции. Зыков прямо попросил Перькову о сотрудничестве.

[ + – ] Зыков на сайте НАПК

Сотрудник ФСБ написал сообщение в Viber, в котором написал, что только РФ способна помочь Украине при разрушенной экономике и независимости. Поэтому нужно "вернутся к историческим истокам" — союзу с РФ. На это украинская инженер ответила: "Я подготовлю, систематизирую и подумаю. Стремно. СБУ не спалят".

Уже на следующий день она отправила первую информацию куратору из ФСБ.

Какие данные могла слить Перькова в РФ

По данным следствия, Перькова могла наводить ракеты по заводу "Южмаш", передавала данные о расположении бойцов ВСУ, а также передавала данные о разработках КБ "Южное".

По данным СБУ, женщина могла передать в РФ данные о разработке новейшего ЗРК "Кільчень", проект которого был представлен в 2021 году. Она сообщила куратору, что разработку ведет очень близкий для нее человек — Валерий Перьков. Вероятно, они состоят в браке. Они вместе учились в Питере на кафедре "высокоэнергетических устройств автоматических систем". И во "Вконтакте" у них обоих в профиле Денис указан как сын.

[ + – ] Проект ЗРК Кільчень Фото: Скриншот

ЗРК "Кільчень" — это перспективная разработка КБ "Южное", которая должна была иметь дальность поражения целей до 280 км. ЗРК по задумке разработчиков, должен поражать баллистические ракеты и другие воздушные цели. Первый образец должен был появиться в 2024 году.

Перькова передала 30 фото из презентации разработки КБ "Южное". Также она получила техническую задачу от заказчика — комплекс должен сбивать цели на высоте от 5 метров.

ОТРК "Сапсан"

Больше всего следователей заинтересовала информация о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Он должен был быть ответом "Искандеру" с дальностью поражения до 500 км. Его разработку начали еще в 2005 году, однако она была заморожена в 2013 году при Януковиче. С тех пор власти говорили о необходимости восстановить финансирование, но с тех пор информации об этом не было долгое время.

В 2016 году в СМИ появилась информация, что "Южное" таки изготавливает "Гром-2" — это ОТРК на базе "Сапсана", но для Саудовской Аравии. В 2021 году заявлялось, что первый комплекс готов на 80%. Слухи о появлении ОТРК "Гром-2" в ВСУ стали появляться после удара по аэродрому РФ в Крыму. Позднее в статье генерала Залужного и генерал-лейтенанта Забродского указывалось, что это был ракетный удар.

[ + – ] Удар по Новофедровке был совершен ракетным оружием Фото: Скриншот

В переписке с куратором ФСБ подозреваемая говорила, что работы по разработке ОТРК "Сапсан" восстановлены.

"Возобновлены работы на тему Сапсан (аналог Искандера) (земля-земля), остановлены несколько лет назад. Сейчас гонят и требуют летные испытания даже раньше наземных", — сообщение такого содержания отправила Перькова 7 июня.

Сотрудник ФСБ у нее прямо спросил, был ли это удар "Громом" или "Сапсаном" по аэродрому в Новофедоровке. На это Перькова ответила, что до обстрела Павлограда (2 июля) комплекс был "на стадии готовности и выхода изделия". После "прилета", изготовление остановилось, но не отменилось. Также она отметила, что есть два типа ракет для "Сапсана" — 900 мм с дальностью 500 км и 600-мм с дальностью удара до 280 км.

Напомним, на разработку ЗРК "Кільчень" нужно было 5 лет и 7 млрд грн. Заявлялось, что он будет способен поражать баллистические цели на дистанции до 44 км с 60% вероятностью.