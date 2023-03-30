В Міноборони РФ заявили про перехоплення української ракети ОТРК "Грім": що відомо

Спікер оборонного відомства РФ запевняє про перехоплення ракети "Грім-2". Однак досі жодної інформації про виробництво далекобійного ракетного комплексу для ЗСУ немає. Уся інформація в ЗМІ існує на рівні чуток.

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У щоденному звіті російського Міністерства оборони заявили, що їхня система ППО змогла перехопити балістичну ракету з українського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2". Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Упродовж доби була перехоплена одна ракета оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2", — заявив Конашенков.

Публікація про начебто перехоплення ОТРК "Грім-2"

Чи існує ОТРК "Грім-2"?

Варто зазначити, що конструкторські роботи зі створення наступника "Точки-У" велися з 2006 року зусиллями КБ "Південне" та Південмашу. Розробка проходила під назвою "Сапсан". "Грім-2" — це експортний варіант, який має обмежену дальність у 280 км, тоді як для української армії розробляли варіант із дальністю удару до 500 км. Однак із 2006 року через брак фінансування, а також заморозку робіт комплекс так і не пішов у серію.

У 2017 році Саудівська Аравія частково профінансувала роботи для власної армії під назвою "Грім" або RAAD-2 (версія для експорту за класифікацією НАТО). Заявлялося, що ракета комплексу може влучати в ціль із круговим відхиленням усього 2 метри. Для Саудівської Аравії виробили одну чи дві машини з боєкомплектом у 12 ракет, однак невідомо, чи відправили їх замовнику.

Потім у 2021 році міністр оборони Андрій Таран заявляв, що ступніть готовності ОТРК перевищує 80%, і ця розробка є пріоритетною для України. Йшлося про замовлення для саудитів. Із того часу жодних повідомлень про завершення робіт над "Сапсаном" немає, як і даних про його випробування. У програмі переозброєння ЗСУ "Сапсан" мав стати основним ракетним комплексом оперативно-тактичного рівня.

ОТРК "Сапсан" на параді Незалежності у 2019 році Фото: Вiкiпедiя

Уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово зʼявлялися чутки про застосування ракет "Сапсан". 16 вересня ЗМІ повідомляли, що окупанти могли заволодіти інформацією про "Сапсан". СБУ затримали Резеду Перькову, яка працювала в КБ "Південне". За даними слідства, її завербувала ФСБ. Працівниця мала доступ до інформації під грифом "секретно".

У матеріалах слідства зазначають, що найбільше окупантів цікавила інформація про ОТРК "Сапсан". Заявлялося, що його розробка поновилася. У листуванні з ФСБ Перькова стверджувала, що Україна майже завершила розробку ракетного комплексу. Також вона додала, що після ударів РФ по Павлограду 2 липня виготовлення ракет зупинилося, але не скасувалося. Начебто існує два варіанти ракет — 900 мм із дальністю в 500 км і 600-мм з дальністю удару до 280 км.

Однак жодної офіційної інформації про створення, успішне випробування всіх елементів комплексу, ракетного палива та двигуна немає. Після удару ЗСУ по базі РФ в окупованому Криму в The New York Times написали, що удар могли нанести ракетою "Сапсан" або ж протикорабельним комплексом "Нептун", який модифікували для удару по наземних цілях. Слід зазначити, що в документі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника комітету ВРУ з питань національної оборони Михайла Забродського йшлося про те, що удар по аеродрому в Саках нанесли ракетами. Однак вони не стали зазначати, якою саме.

Нагадаємо, 28 березня в Міноборони РФ заявляли, що їм вдалося збити боєприпас GLSDB, який ще навіть не був наданий Україні.