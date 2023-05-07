Потужні вибухи пролунали в Криму: окупанти повідомляють про атаку понад 10 БПЛА (фото)
Місцеві жителі чули вибухи у Євпаторії, Саках та Севастополі, а нелегітимна адміністрація стверджує, що сили ППО нібито збили усі безпілотники, які брали участь у нальоті на півострів.
Окупаційна влада Криму повідомила про нічні вибухи в Криму. Про це у неділю, 7 травня, заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
За словами окупанта, Збройні сили України нібито направили у бік Кримського півострова понад 10 безпілотників. Развожаєв стверджує, що всі БПЛА збили силами протиповітряної оборони, а також із використанням засобів радіоелектронної боротьби.
Развожаєв заявив, що один БПЛА втратив управління і впав у лісосмузі неподалік ринку "5-й кілометр" у Севастополі. Уламки дрона знайшли місцеві силовики та рятувальники. Ще два безпілотники нібито збили над морем на підльоті до Севастополя — біля мису Херсонес і з боку Північного молу.
Як повідомив "губернатор" Севастополя, під час нічної атаки об'єкти інфраструктури нібито не постраждали. Про жертв також не повідомляється.
Вибухи в Криму та робота ППО
Український блогер Ігор Лаченков повідомив, що в ніч на 7 травня вибухи чули не тільки в окупованому Севастополі, а й у низці інших населених пунктів, а саме:
- три вибухи у місті Саки;
- кілька вибухів у Євпаторії;
- два вибухи в районі Козацької бухти (Севастополь);
- "бавовни" у місті Новофедорівка;
- вибухи у Красноперекопську.
Як повідомив місцевий Telegram-канал "Кримський вітер", один із безпілотників упав у районі мису Фіолент у Севастополі. Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, 6 травня росіяни повідомили, що над окупованою Алуштою у Криму нібито збили одразу дві ракети "Гром-2", які офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не взяті на озброєння. Чутки про застосування ЗСУ оперативно-тактичного ракетного комплексу іноді виникають у ЗМІ. Однак жодних доказів існування "Грома-2" немає.
Раніше повідомлялося, що вранці 6 травня серія вибухів пролунала у північній частині окупованого Криму. Згідно з інформацією від місцевих жителів, близько 8 години ранку дві сильні "бавовни" пролунали в районі міста Джанкой і селища Красногрвадійське.