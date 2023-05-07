Потужні вибухи пролунали в Криму: окупанти повідомляють про атаку понад 10 БПЛА (фото)

Місцеві жителі чули вибухи у Євпаторії, Саках та Севастополі, а нелегітимна адміністрація стверджує, що сили ППО нібито збили усі безпілотники, які брали участь у нальоті на півострів.

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Окупаційна влада Криму повідомила про нічні вибухи в Криму. Про це у неділю, 7 травня, заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами окупанта, Збройні сили України нібито направили у бік Кримського півострова понад 10 безпілотників. Развожаєв стверджує, що всі БПЛА збили силами протиповітряної оборони, а також із використанням засобів радіоелектронної боротьби.

Развожаєв заявив, що один БПЛА втратив управління і впав у лісосмузі неподалік ринку "5-й кілометр" у Севастополі. Уламки дрона знайшли місцеві силовики та рятувальники. Ще два безпілотники нібито збили над морем на підльоті до Севастополя — біля мису Херсонес і з боку Північного молу.

Як повідомив "губернатор" Севастополя, під час нічної атаки об'єкти інфраструктури нібито не постраждали. Про жертв також не повідомляється.

Вибухи в Криму та робота ППО

Український блогер Ігор Лаченков повідомив, що в ніч на 7 травня вибухи чули не тільки в окупованому Севастополі, а й у низці інших населених пунктів, а саме:

три вибухи у місті Саки;

кілька вибухів у Євпаторії;

два вибухи в районі Козацької бухти (Севастополь);

"бавовни" у місті Новофедорівка;

вибухи у Красноперекопську.

Як повідомив місцевий Telegram-канал "Кримський вітер", один із безпілотників упав у районі мису Фіолент у Севастополі. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 6 травня росіяни повідомили, що над окупованою Алуштою у Криму нібито збили одразу дві ракети "Гром-2", які офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не взяті на озброєння. Чутки про застосування ЗСУ оперативно-тактичного ракетного комплексу іноді виникають у ЗМІ. Однак жодних доказів існування "Грома-2" немає.

Раніше повідомлялося, що вранці 6 травня серія вибухів пролунала у північній частині окупованого Криму. Згідно з інформацією від місцевих жителів, близько 8 години ранку дві сильні "бавовни" пролунали в районі міста Джанкой і селища Красногрвадійське.