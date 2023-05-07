Мощные взрывы прогремели в Крыму: оккупанты сообщают об атаке более 10 БПЛА (фото)

Местные жители слышали взрывы в Евпатории, Саках и Севастополе, а нелегитимная администрация утверждает, что силы ПВО якобы сбили все беспилотники, участвовавшие в налете на полуостров.

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Оккупационные власти Крыма сообщили о ночных взрывах в Крыму. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По словам оккупанта, Вооруженные силы Украины якобы направили в сторону Крымского полуострова более 10 беспилотников. Развожаев утверждает, что все БПЛА сбили силами противовоздушной обороны, а также с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Развожаев заявил, что один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе недалеко от рынка "5-й километр" в Севастополе. Обломки дрона нашли местные силовики и спасатели. Еще два беспилотника якобы сбили над морем на подлете к Севастополю — у мыса Херсонес и со стороны Северного мола.

Как сообщил "губернатор" Севастополя, в ходе ночной атаки объекты инфраструктуры якобы не пострадали. О жертвах также не сообщается.

Взрывы в Крыму и работа ПВО

Украинский блогер Игорь Лаченков сообщил, что в ночь на 7 мая взрывы слышали не только в оккупированном Севастополе, но и в ряде других населенных пунктов, а именно:

три взрыва в городе Саки;

несколько взрывов в Евпатории;

два взрыва в районе Казачьей бухты (Севастополь);

"хлопки" в городе Новофедоровка;

взрывы в Красноперекопске.

Как сообщил местный Telegram-канал "Крымский ветер", один из беспилотников упал в районе мыса Фиолент в Севастополе. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 6 мая россияне сообщили, что над оккупированной Алуштой в Крыму якобы сбили сразу две ракеты "Гром-2", которые официально до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не взяты на вооружение. Слухи о применении ВСУ оперативно-тактического ракетного комплекса время от времени появляются в СМИ. Однако никаких доказательств существования "Грома-2" нет.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая серия взрывов прогремела в северной части оккупированного Крыма. Согласно информации от местных жителей, около 8 часов утра два сильных "хлопка" раздались в районе города Джанкой и поселка Красногвардейское.