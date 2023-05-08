Обстреляли в День Красного Креста: ВС РФ ударили по складам гуманитарной организации (фото)

Во время обстрела российскими военными Одессы и Николаева серьезные повреждения получили складские помещения организации и мобильный госпиталь, в результате чего Красный Крест был вынужден временно прекратить оказывать украинцам помощь.

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В понедельник, 8 мая во время ракетного обстрела ВС РФ были практически уничтожены склады Одесской областной организации Красного Креста Украины. Информацию об этом разместили на официальной странице Красного Креста Украины.

"Во Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца мы шокированы и огорчены тем, что склад в Одессе и мобильная клиника Николаева пострадали от боевых действий", — говорится в сообщении.

Представители Красного Креста в Украине подчеркнули, что нападения на работников, волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь, и гуманитарные объекты недопустимы.

Ракетный удар по Одессе: как пострадал склад Красного Креста

В понедельник, 8 мая в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складские помещения Одесской областной организации Красного Креста Украины, площадью в тысячу квадратных метров.

Сотрудники организации говорят, что огонь полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая там находилась.

В связи с этим Красный Крест временно не может предоставлять помощь украинцам, которые в ней нуждаются. Также организация пока вынуждена закрыть несколько своих проектов.

ВС РФ ударили по Николаеву: что они повредили там

Красный Крест Украины также напомнил, что днем раньше, 7 мая, из-за обстрела российскими военными Николаева был поврежден мобильный госпиталь Николаевской областной организации.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая там находилась, стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

Сотрудники организации при этом не пострадали.

Российские оккупанты ударили по Красному Кресту Украины Российские оккупанты ударили по Красному Кресту Украины Российские оккупанты ударили по Красному Кресту Украины Российские оккупанты ударили по Красному Кресту Украины Российские оккупанты ударили по Красному Кресту Украины

Напомним, 6 мая бывший народный депутат Олег Царев сказал журналистам о том, что армия России специально бьет по жилым домам и мирным украинцам. По версии коллаборанта, украинские власти якобы "сидят по бункерам" и захватчики их не достанут. Поэтому ракетные ответы получают жители Киева, Умани и Днепра.

А 5 мая стало известно о том, что россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута. В результате атаки оккупантов погибла женщина.