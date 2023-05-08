Обстріляли в День Червоного Хреста: ЗС РФ вдарили по складах гуманітарної організації (фото)

Під час обстрілу російськими військовими Одеси та Миколаєва серйозних пошкоджень зазнали складські приміщення організації та мобільний госпіталь, унаслідок чого Червоний Хрест був змушений тимчасово припинити надавати українцям допомогу.

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У понеділок, 8 травня, під час ракетного обстрілу ЗС РФ було практично знищено склади Одеської обласної організації Червоного Хреста України. Інформацію про це повідомили на офіційній сторінці Червоного Хреста України.

"У Всесвітній День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця ми шоковані та засмучені тим, що склад в Одесі та мобільна клініка Миколаєва постраждали від бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Представники Червоного Хреста в Україні наголосили, що напади на працівників, волонтерів, які надають гуманітарну допомогу, та гуманітарні об'єкти неприпустимі.

Ракетний удар по Одесі: як постраждав склад Червоного Хреста

У понеділок, 8 травня, внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складські приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площею тисячу квадратних метрів.

Співробітники організації кажуть, що вогонь повністю знищив гуманітарну допомогу, яка там була.

У зв'язку з цим Червоний Хрест тимчасово не може надавати допомогу українцям, які її потребують. Також організація поки що змушена закрити кілька своїх проєктів.

ЗС РФ вдарили по Миколаєву: що вони пошкодили там

Червоний Хрест України також нагадав, що днем раніше, 7 травня, через обстріл російськими військовими Миколаєва було пошкоджено мобільний госпіталь Миколаївської обласної організації.

Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходилися, стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, після чого госпіталь запрацює у звичайному режимі, проте вже в іншому місці.

Співробітники організації при цьому не постраждали.

Російські окупанти вдарили по Червоному Хресту України Російські окупанти вдарили по Червоному Хресту України Російські окупанти вдарили по Червоному Хресту України Російські окупанти вдарили по Червоному Хресту України Російські окупанти вдарили по Червоному Хресту України

Нагадаємо, 6 травня колишній народний депутат Олег Царьов сказав журналістам про те, що армія Росії спеціально б'є по житлових будинках та мирних українців. За версією колаборанта, українська влада нібито "сидить по бункерах" і загарбники її не дістануть. Тому ракетні удари отримують мешканці Києва, Умані та Дніпра.

А 5 травня стало відомо про те, що росіяни обстріляли групу поліцейських, які евакуювали жителів Бахмута. Внаслідок атаки окупантів загинула жінка.