Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть жертва (видео)

Местные жители до эвакуации прятались в подвале в зоне активных боев и находились на грани истощения – у них заканчивалась еда.

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Российские захватчики обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута Донецкой области в более безопасное место. В результате атаки оккупантов погибла женщина. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители прятались в подвале в зоне активных боев и находились на грани истощения – у них заканчивалась еда. Военные забирали гражданских на спецтранспорте и передавали их полицейским в оговоренном месте.

С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.

"По дороге враг накрыл экипажи огнем. Пожилую женщину убило на глазах у сына, остальные люди не пострадали. Несмотря на беспощадные обстрелы, слаженные действия участников операции позволили избежать значительных жертв", – рассказали правоохранители.

Глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко призвал эвакуироваться жителей Константиновки и Часового Яра, а также всех населенных пунктов, приближенных к "горячим точкам", до того, как придется "заплатить самую высокую цену".

Напомним, 5 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на заявление главы ЧВК"Вагнер" о том, что 10 мая он выведет своих наемников из-под Бахмута, украинская сторона не считает, что ситуация в городе изменится кардинально.

В этот же день заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ в направлении Бахмута уничтожили места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнер". По ее словам, украинские защитники продолжают оказывать мощное сопротивление противнику на Донбассе и совершают при этом активные штурмовые действия.