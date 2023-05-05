ВСУ уничтожили склад боеприпасов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, Силы обороны не дают противнику выполнять боевые задачи и проводят активные действия по ликвидации складов оккупантов. Все это происходит на фоне заявлений Пригожина о "снарядном голоде".

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Вооруженные силы Украины в направлении Бахмута смогли уничтожить места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнер". Об этом заявила заместительница министр обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 5 мая.

По ее словам, украинские защитники продолжают оказывать мощное сопротивление противнику на Донбассе и совершают при этом активные штурмовые действия.

На этот раз удалось ликвидировать еще один склад боеприпасов, который принадлежал бойцам ЧВК "Вагнер" и все это на фоне заявлений Евгения Пригожина о дефиците снарядов.

"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу. Не дают прорвать оборону. С нашей стороны также совершаются активные штурмовые действия. Сейчас есть новость, что нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев", — говорится в сообщении.

При этом, отдельно Анна Маляр отметила, что у россиян есть огромная склонность к символизму, поэтому оккупанты, вероятнее всего, продолжат попытки захвата города Бахмут к 9 мая.

Напомним, 5 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал ролик, в котором утверждал, что его бойцы собираются покинуть город Бахмут в Донецкой области 10 мая, так как у них отсутствуют боеприпасы, а Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу не выполняют требования.

Также 5 мая спикер Восточной группировки Сергей Череватый отметил, что подобные заявления от российских лиц могут иметь иной мотив и не соответствовать действительности. В частности, заявление Евгения Пригожина могло быть связано не с боеприпасным "голодом", а с человеческим.