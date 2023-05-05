"Зализать раны": Пригожин анонсировал выход наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута (видео)

По словам "повара Путина", совет командиров оккупационного формирования принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на город до 10 мая 2023 года, чтобы "День победы встретить блеском российского оружия".

Related video

После ночной истерики 5 мая на фоне трупов убитых Силами обороны Украины "вагнеровцев" в Бахмуте, якобы погибших из-за отсутствия боеприпасов, глава ЧВК Евгений Пригожин начал шантажировать Минобороны РФ, что выведет своих наемников из города. Соответствующее видео он выложил в сети.

В отличие от предыдущего видео, Пригожин немного успокоился, облачился в форму, каску и бронежилет, выстроил на фоне позади себя еще живых "вагнеровцев" и обратился с речью в командование ВС РФ.

"Официально обращаюсь к Верховному главнокомандующему, начальнику Генштаба, Министру обороны и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнер", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", — сказал он.

Пригожин заявил, что из-за отсутствия боеприпасов выводит вояк частной кампании, потому что здесь они "обречены на бессмысленную гибель".

По его словам, совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, "чтобы святой для россиян праздник – 9 мая, День победы – встретить блеском российского оружия".

После того как ЧВК "Вагнер" "залижет раны", Пригожин обещает снова вернуть ее на фронт.

Напомним, что утром 5 мая глава ЧВК "Вагнер" обнародовал видео с ликвидированными в Бахмуте российскими оккупантами и истерическим тоном обвинил в их гибели министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Напомним, что уволенный "мясник Мариуполя" Мизинцев стал замкомандиром ЧВК "Вагнер".