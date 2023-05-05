Пригожин показал трупы "вагнеровцев" и накинулся с критикой на руководство ВС РФ

По словам "повара Путина", нехватка боеприпасов у его наемников достигает 70%, из-за чего ЧВК несет колоссальные потери среди личного состава.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал новое видео, в котором показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова. Ролик появился на Telegram-канале Пресс-служба Пригожина.

По словам Пригожина, нехватка боеприпасов достигает 70%. Также он показал тела мертвых "вагнеровцев", которые, по его словам, погибли только 4 мая. На видео можно разглядеть десятки трупов.

"У нас нехватка боеприпасов, 70%. Шойгу, Герасимов, где нах*й боеприпасы?!", — кричит на видео Пригожин.

Он упомянул детей российских чиновников, которые отдыхают в "дорогих клубах", а также снимают видео на YouTube. Скорее всего, он намекнул на дочь Шойгу, которая в январе ездила отдыхать в Дубай.

"Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты — если вы даете норму боеприпасов, их (погибших, — ред.) в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это", — сказал глава ЧВК "Вагнер" в своем видео.

По этическим соображениям мы не можем опубликовать данный ролик. Обращение Пригожина на фоне тел "вагнеровцев" можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что уволенный "мясник Мариуполя" Мизинцев стал замкомандира ЧВК "Вагнер". Не успели российского офицера уволить со службы в конце апреля, как он уже оказался в рядах частной военной компании Евгения Пригожина.

Еще сообщалось, что Пригожин высказался о ядерном ударе после атаки дронов на Москву. Глава ЧВК "Вагнер" потребовал разобраться, почему случилась ночная атака дронов на Кремль, а тех, кто угрожает ответным ударом по Украине, назвал "клоунами с ядреной бомбой".

Кроме того, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Пригожин боится уничтожения ЧВК "Вагнер". По его словам, "вагнеровцев" обычно использовали как живой щит, за которым шел десант армии РФ. ЧВК сейчас имеет в распоряжении максимум 4 тысячи наемников в Украине.