"Брал Бахмут" и теперь в отчаянии: Пригожин боится уничтожения ЧВК "Вагнер", – эксперт (видео)

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, "вагнеровцев" обычно использовали как живой щит, за которым шел десант армии РФ. ЧВК сейчас имеет в распоряжении максимум 4 тысячи наемников в Украине.

Related video

Руководитель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит об огромных проблемах у наемников на Бахмутском направлении, чтобы сбросить себя ответственность за военные провалы. Об этом "24 каналу" сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Глава ЧВК "Вагнер" ставил Минобороны России ультиматум до 28 апреля. В письме главе министерства Сергею Шойгу он написал, что если "вагнеровцы" не получат боеприпасов, он отдаст распоряжение отступать.

По словам специалиста, Пригожин в сейчас отчаянии, хотя еще несколько месяцев назад чуть ли не каждый день "брал Бахмут". "Вагнеровцев" обычно использовали исключительно как живой щит, за которым следовал российский десант.

Евгений Пригожин не сможет восстановить ряды ЧВК "Вагнер", уверен Александр Коваленко

Пригожин не может полноценно компенсировать огромные потери в рядах военизированной группировки.

"Даже если они добьются какого-то результата, его присвоят регулярным войскам России, а не Пригожину. Я уверен, что они этого результата не добьются", – прокомментировал эксперт.

Угрозами уйти из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов Пригожин пытается снять ответственность за любые события, которые могут произойти.

"Вероятность таких событий высока, ведь ВС РФ концентрируются конкретно в самом городе, имея довольно неловкую ситуацию с флангами", — описал он ситуацию.

С другой стороны, Пригожин видит, как исчезает его ЧВК как террористическая структура, добавил Коваленко.

"Восстановить Пригожин ее уже не сможет. По некоторым прогнозам, у него может быть сейчас в распоряжении в Украине от 2 до 4 тысяч наемников именно в Бахмуте. Это критически небольшое количество", – подытожил аналитик.

Напомним, что Пригожин в интервью российским пропагандистам признавал фактическое уничтожение ЧВК "Вагнер" в Украине. "Вагнеровцы" уйдут в историю, но в этом нет ничего страшного, уверен главарь боевиков.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 30 апреля награждал украинских защитников Бахмута. По его словам, враг кидает в Бахмут новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", десант, мобилизованных бойцов других частных военных компаний.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, пропаганда РФ преподносит бои за Бахмут как "битву за Сталинград". Из-за этого Москва кидает туда почти все военные силы.