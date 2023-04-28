ЧВК "Вагнер" заканчивается и скоро отойдет в историю, — Пригожин (видео)

Во время интервью российскому военнослужащему Семену Пегову Пригожин заявил, что НДС может перестать существовать "через какой-то короткий промежуток времени". А эксперты утверждают, что большая часть скелета наемников осталась в Африке, а конкуренция с ЧВК "Газпрома" растет.

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Силы обороны Украины фактически уничтожили частную военную компанию "Вагнер" в Украине. Это признал глава ЧВК Евгений Пригожин. Об этом он сообщил в комментарии одному из российских пропагандистов.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и ЧВК "Вагнер" через какой-то короткий промежуток времени перестанет существовать. Мы отойдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал Пригожин.

Он упомянул отсутствие боеприпасов у "вагнеровцев" и добавил, что в российских министерствах "кастрируют" тех, кто хочет и может воевать и что война не позволяет плести интриги.

Что говорят эксперты о том, что ЧВК "Вагнер" может перестать существовать

По словам главы центра политических студий Ярослава Божко, "нытье Пригожина уже традиционно". Большая часть скелета ЧВК "Вагнер" осталась в Африке, где они "проводят гораздо более успешную "коммерческую деятельность", чем штурмы посадок на Донбассе".

Впрочем, у них появились серьезные конкуренты из ЧВК "Поток", сформированной Газпромом на базе 16 бригады спецназовцев МО РФ, а переманивание денежными средствами имеет большое значение.

"У Газпрома ресурсы точно побольше, чем у Пригожина. И в перспективе любых силовых и полусиловых переделов в РФ, "новой опричнины", для Газпрома действительно наличие собственной силовой группы будет иметь решающий статус для выживания. Первый боец ЧВК "Поток" уже был взят в плен украинскими военными на днях, а значит, структура уже находится на фронте", — говорит он.

Эксперт также отметил, что между частными ЧВК возникают конфликты и конкуренция на фронте.

"Бойцы ПИК "Поток" записали обращение к Путину, где заявили о том, что вагнеровцы угрожали им расстрелом. Конечно, на жалобы бойцов обращают немного внимания в РФ. Впрочем, на жалобы лиц приближенных к Газпрому все же обращают ее гораздо больше", — считает Ярослав Божко.

Он отметил, что корпоративные армии — новая реальность для РФ, у которой гораздо больше способностей пережить саму конструкцию государства, "поскольку тесная спайка "деньги-медийка-силовые формирования" действует значительно лучше, чем у классической армии".

Напомним, что Россия разместила в Бахмуте сразу несколько частных военных компаний (ЧВК), и теперь между ними начинает расти конкуренция. Бойцы недавно созданного "Потока" жалуются на то, что наемники из ЧВК "Вагнер" плохо к ним относятся и даже угрожают расстрелом в случае непослушания.

В Бахмуте группа "вагнеровцев" пошла на штурм позиций украинских пограничников. Перед этим они использовали артиллерию и разрушили ряд построек в квартале, где находились защитники границ, "расчистив" себе путь к их позициям.