ПВК "Вагнер" закінчується і скоро відійде в історію, — Пригожин (відео)

Під час інтерв'ю російському військовику Семену Пегову Пригожин заявив, що ПВК може перестати існувати "через якийсь короткий проміжок часу". А експерти стверджують — більша частина кістяка найманців залишилася в Африці, а конкуренція з ПВК "Газпрому" зростає.

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Сили оборони України фактично знищили приватну військову компанію "Вагнер" в Україні. Це визнав очільник ПВК Євген Пригожин. Про що він повідомив в коментарі одному із російських пропагандистів.

"На сьогодні ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, і ПВК "Вагнер" через якийсь короткий проміжок часу перестане існувати. Ми відійдемо в історію, нічого страшного, так буває", — сказав Пригожин.

Він згадав відсутність боєприпасів у "вагнерівців" і додав, що в російських міністерствах "каструють" тих, хто хоче і може воювати і що війна не дозволяє плести інтриги.

Що кажуть експерти про те, що ПВК "Вагнер" може перестати існувати

За словами глави центра політичних студій Ярослава Божка, "ниття Пригожина уже традиційне". Велика частина кістяка ПВК "Вагнер" залишилась в Африці, де вони "провадять набагато більш успішну "комерційну діяльність", ніж штурми посадок на Донбасі".

Втім, у них з’явилися серйозні конкуренти із ПВК "Поток", сформованої Газпромом на базі 16 бригади спецпризначенців МО РФ, а переманювання коштами має неабияке значення.

"У Газпрому ресурси точно побільше, ніж у Пригожина. І в перспективі будь-яких силових і напівсилових переділів в РФ, "нової опричнини", для Газпрому дійсно наявність власної силової групи матиме вирішальний статус для виживання. Перший боєць ПВК "Поток" вже був взятий в полон українськими військовими на днях, а отже структура уже перебуває на фронті", — говорить він.

Експерт також зауважив, що між приватними ПВК виникають конфлікти і конкуренція на фронті.

"Бійці ПВК "Поток" записали звернення до Путіна, де заявили про те, що вагнерівці погрожували їм розстрілом. Звісно, на скарги бійців звертають небагато уваги в РФ. Втім, на скарги осіб наближених до Газпрому все ж звертають її значно більше", — вважає Ярослав Божко.

Він зауважив, що корпоративні армії — нова реальність для РФ, у якої значно більше спроможностей пережити саму конструкцію держави, "бо тісна спайка "гроші-медійка-силові формування" діє значно краще, ніж у класичної армії".

Нагадаємо, що Росія розмістила в Бахмуті одразу кілька приватних військових компаній (ПВК), і тепер між ними починає зростати конкуренція. Бійці нещодавно створеного "Потоку" скаржаться на те, що найманці з ПВК "Вагнер" погано до них ставляться і навіть погрожують розстрілом у разі непослух.

У Бахмуті група "вагнерівців" пішла на штурм позицій українських прикордонників. Перед цим вони використали артилерію і зруйнували низку споруд у кварталі, де перебували оборонці кордонів, "розчистивши" собі шлях до їхніх позицій.