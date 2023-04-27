Погрожують розстрілом: між групами ПВК під Бахмутом починають виникати конфлікти, — ISW

Аналітики вважають, що Міноборони перекидає на Донбас власні приватні військові компанії, щоб скласти конкуренцію "вагнерівцям". Цим дуже незадоволений власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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Російська Федерація розмістила в Бахмуті одразу кілька приватних військових компаній (ПВК), і тепер між ними починає зростати конкуренція. Про це йдеться у звіті фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW) 26 квітня.

За словами аналітиків, бої за Бахмут стали не просто боротьбою із ЗСУ, але противник вирішив конкурувати зі своїми ж. Щодня напруженість між різними ПВК у Донецькій області лише зростає.

Про це говорять навіть публічні відеозвернення найманців до президента РФ Володимира Путіна. Бойовики з газпромівської ПВК "Потік" стверджували, що хотіли підписати контракт із Міністерством оборони РФ, але їх змусили співпрацювати з ПВК "Редут".

Один із бійців формування каже, що "Газпром" після цього вирішив створити ще два підрозділи — "Смолоскип" і "Полум'я", які підпорядковуються МО РФ.

Також варто зазначити, що бійці "Потоку" скаржаться на те, що найманці з ПВК "Вагнер" украй погано ставляться до них і навіть погрожують розстрілом у разі непослуху.

Усе це веде до того, що лідер "вагнерівців" Євген Пригожин вважає збільшення кількості ПВК навколо оточеного боями міста Бахмут на Донеччині конкуренцією, і це в майбутньому може призвести до великих розбіжностей із Міноборони РФ.

Нагадаємо, 25 квітня командир батальйону "Сила свободи" Нацгвардії розповів, що ворог застосовує артилерію та знищує свій особовий склад у Бахмуті. Російські окупанти, на відміну від Сил оборони, не бояться застосовувати в Бахмуті артилерію, знаючи, що ціляться по своїх же. Ворог зовсім не зважає на власні втрати.

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