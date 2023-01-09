Розпад РФ не за горами: навіщо місцеві влади регіонів створюють власні "армії"

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Російські політики розуміють, що як тільки війна буде програна, може початися розпад імперії. У російських регіонах починають активно створюватися власні збройні формування, а ініціатива щодо надання місцевій владі контролю над цими угрупованнями йде саме з Москви. Про це пише журналіст-оглядач Денис Стаджи

У грудні Росію сколихнула новина про те, що по всій Росії, у кожному регіоні включно з анексованими територіями хочуть створити Центри підготовки бійців на кшталт Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі. Це підтримали віце-прем'єр, повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Центри мають створюватися за допомогою Данила Мартинова, одного із засновників Російського університету спецназу. Підтримали ініціативу також олігархи Ковальчуки, які, як вважає велика кількість експертів, є головними ідеологами вторгнення РФ в Україну.

Такі Центри за своєю ідеєю є паралельними воєнізованими структурами, які контролюються місцевою владою. Такий тренд на посилення регіональних силових структур можуть призвести до продавлювання інтересів окремих політичних акторів та подільшому розбалансуванню кризової ситуації країни.

Однак це є лише половиною проблеми, яку Росія сама собі створює. Регіонам дозволили створювати підготовчі центри для військових кадрів, а не власних армій. Адже армії були дозволені ще півроку тому.

Наприкінці весни в російських регіонах почали з’являтися перші так звані "іменні" добровольчі батальйони. У липні ця кампанія розгорнулася активніше, коли кожен із регіонів фактично зобов'язали сформувати та профінансувати щонайменше один батальйон для участі у війні в Україні. Вже до кінця 2022 року було створено близько 60 регіональних батальйонів, до яких увійшли добровольці та мобілізовані. Складаються такі формування з 400-500 осіб. Один із приводів такого рішення могло стати перекладання відповідальності до місцеві влади за наперед "непопулярні кроки", пов’язані з призовом.

У Москві не розраховують, що хтось з таких "нацбатальйонів" повернеться додому живим. Проте їм є чого боятися. Та невелика кількість ветеранів, яка все ж таки повернеться в рідні краї зі зрушеною психікою, часто з неврахованою зброєю та без роботи, може бути завербована тими самими "регіональними арміями", непідконтрольними Москві. У випадку дестабілізації кремлівського режиму, учасники таких формувань можуть взяти зброю до рук та захопити владу під егідою місцевої еліти або самостійно.

Схожа ситуація була і в Радянському Союзі. Про це розповідає навіть абсолютно імперсько мислячий полковник Віктор Алксніс.

"Я на своєму гіркому досвіді спостерігав за розвалом Радянського Союзу та Радянської армії. За аналогією можу сказати, що ці батальйони – це кістяк майбутніх національних армій, які розгортатимуться на території Росії. …Наразі створення цих територіальних батальйонів дає ґрунт для того, щоб з'явилися люди, які мають бойовий досвід, що брали участь у бойових діях. Вони повернуться додому і, не дай боже, їх залучать, запропонують їм добрі посади", — пояснив полковник.

Однак у Москві ризиками не надто сильно переймаються. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін доручив створити 16 військових навчальних центрів по країні. При чому їхнє розташування дивним чином збігається з картою поділу країни на нові держави, яку намалював нещодавно голова української розвідки Кирило Буданов.

Отже, питання того, навіщо така ініціатива йде з самого Кремля проти інтересів Путіна залишається відкритим. Можна тільки припустити, що кремлівські еліти вже зрозуміли, що програш у війні в Україні та подальший розпад Російської Федерації неминучі. Ймовірно, вони намагаються підготувати собі особисто місця нових "царів" в регіонах, які перетворяться на незалежні держави.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.