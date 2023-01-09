Распад РФ не за горами: зачем местные власти регионов создают собственные "армии"

Related video

Российские политики понимают, что как только война будет проиграна, может начаться распад империи. В российских регионах начинают активно создаваться собственные вооруженные формирования, а инициатива по предоставлению местным властям контроля над этими группировками идет именно из Москвы. Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

В декабре Россию всколыхнула новость о том, что по всей России, в каждом регионе включительно с аннексированными территориями хотят создать Центры подготовки бойцов типа Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. Это поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Центры должны создаваться с помощью Даниила Мартынова, одного из основателей Российского университета спецназа. Поддержали инициативу также олигархи Ковальчуки, которые, как считают многие эксперты, являются главными идеологами вторжения РФ в Украину.

Такие Центры по своей идее являются параллельными военизированными структурами, контролируемыми местными властями. Такой тренд на усиление региональных силовых структур может привести к продавливанию интересов отдельных политических актеров и дальнейшему разбалансированию кризисной ситуации страны.

Однако это лишь половина проблемы, которую Россия сама себе создает. Регионам разрешили создавать подготовительные центры для военных кадров, а не собственных армий. А ведь армии были разрешены еще полгода назад.

В конце весны в российских регионах начали появляться первые так называемые "именные" добровольческие батальоны. В июле эта кампания развернулась более активно, когда каждый из регионов фактически обязали сформировать и профинансировать как минимум один батальон для участия в войне против Украины. Уже к концу 2022 было создано около 60 региональных батальонов, в которые вошли добровольцы и мобилизованные. Состоят такие формирования из 400-500 человек. Один из поводов такого решения могло стать переложение ответственности на местные власти за заранее "непопулярные шаги", связанные с призывом.

В Москве не рассчитывают, что кто-нибудь из таких "нацбатальонов" вернется домой живым. Однако им есть чего бояться. Но небольшое количество ветеранов, которое все же вернется в родные края со сдвинутой психикой, часто с неучтенным оружием и без работы, может быть завербовано теми же "региональными армиями", неподконтрольными Москве. В случае дестабилизации кремлевского режима, участники таких формирований могут взять оружие в руки и захватить власть под эгидой местной элиты или самостоятельно.

Похожая ситуация была и в Советском Союзе. Об этом рассказывает даже совершенно имперски мыслящий полковник Виктор Алкснис.

"Я на своем горьком опыте наблюдал за развалом Советского Союза и Советской армии. По аналогии могу сказать, что эти батальоны — это скелет будущих национальных армий, которые будут разворачиваться на территории России. Сейчас создание этих территориальных батальонов дает почву для того, чтобы появились люди, имеющие боевой опыт, участвовавшие в боевых действиях. Они вернутся домой и, не дай бог, их привлекут, предложат им хорошие должности", — пояснил полковник.

Однако в Москве за риски не слишком сильно переживают. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров по стране. Причем их расположение странным образом совпадает с картой разделения страны на новые государства, которую нарисовал недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Следовательно, вопрос того, зачем такая инициатива идет из Кремля против интересов Путина остается открытым. Можно только предположить, что кремлевские элиты уже поняли, что проигрыш в Украине и последующий распад Российской Федерации неизбежны. Вероятно, они пытаются подготовить себе лично места новых "царей" в регионах, которые превратятся в независимые государства.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.