Ворог застосовує артилерію і знищує свій особовий склад у Бахмуті,— НГУ

Українські артилеристи не можуть працювати на повну силу в Бахмуті, оскільки бережуть особовий склад, який може потрапити під вогонь. Натомість росіяни гатять по своїх, не боячись, розповідають в НГУ.

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Російські окупанти на відміну від Сил оборони не бояться застосовувати у Бахмуті артилерію, знаючи, що цілять по своїх же. Про це в ефірі телемарафону повідомив 25 квітня Михайло Крижанівський — командир батальйону "Сила свободи" НГУ.

За його словами, російські окупанти не полишають спроб захопити позиції українських захисників і повністю оточити місто.

"Ми не можемо вести артилерійський вогонь по передньому краю противника. Бо в деяких місцях відстань між окопами сягає 20-30 метрів. Це може зашкодити нашому особовому складу, тому наша артилерія зараз не може працювати так, як би вона хотіла. Але сам противник не шкодує своїх підрозділів, тому постійно застосовує артилерію і знищує свій особовий склад", — сказав Михайло Крижанівський.

Інший гість телемарафону Іван Тимочко — голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що ситуація у місті Бахмут контрольована, зважаючи на те, що там перебував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"За великим рахунком, ворог не зміг перейти в Бахмуті залізну дорогу, ворог пробував взяти під вогневий контроль дорогу на Краматорськ, але станом на сьогодні дорога ще використовується — там є основні напрямки і ворог не може взяти їх під контроль, не кажучи вже про допоміжні", — сказав Іван Тимочко.

Нагадаємо, що українські прикордонники у Бахмуті перемолотили піхоту окупантів, які готувалися до штурму. Прикордонники-мінометники упередили атаку росіян. Вогневий наліт українських сил розбив піхоту противника на марші до лінії зіткнення

Бійці ССО пройшли замінованим полем до місця розташування ворожої техніки, замінували її і успішно повернулися назад. А російські танк Т-72 та БМП – 1 були підірвані просто на очах у ворога.