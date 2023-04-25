Враг применяет артиллерию и уничтожает свой личный состав в Бахмуте, — НГУ

Украинские артиллеристы не могут работать на полную силу в Бахмуте, поскольку берегут личный состав, который может попасть под огонь. В то же время россияне бьют по своим, не боясь, рассказывают в НГУ.

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Российские оккупанты в отличие от Сил обороны не боятся применять в Бахмуте артиллерию, зная, что целят по своим же. Об этом в эфире телемарафона сообщил 25 апреля Михаил Крыжановский — командир батальона "Сила свободы" НГУ.

По его словам, российские оккупанты не оставляют попыток захватить позиции украинских защитников и полностью окружить город.

"Мы не можем вести артиллерийский огонь по переднему краю противника. Потому что в некоторых местах расстояние между окопами достигает 20-30 метров. Это может повредить нашему личному составу, поэтому наша артиллерия сейчас не может работать так, как бы она хотела. Но сам противник не жалеет своих подразделений, поэтому постоянно применяет артиллерию и уничтожает свой личный состав", — сказал Михаил Крыжановский.

Другой гость телемарафона Иван Тимочко — председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что ситуация в городе Бахмут контролируется, учитывая, что там находился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"По большому счету, враг не смог перейти в Бахмуте железную дорогу, враг пробовал взять под огневой контроль дорогу на Краматорск, но на сегодняшний день дорога еще используется — там есть основные направления и враг не может взять их под контроль, не говоря уже о вспомогательных", — сказал Иван Тимочко.

Напомним, что украинские пограничники в Бахмуте перемолотили пехоту оккупантов, которые готовились к штурму. Пограничники-минометчики предотвратили атаку россиян. Огневой налет украинских сил разбил пехоту противника на марше к линии столкновения

Бойцы ССО прошли по заминированному полю к месту расположения вражеской техники, заминировали ее и успешно вернулись назад. А российские танки Т-72 и БМП – 1 были взорваны прямо на глазах у врага.