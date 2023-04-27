Угрожают расстрелом: между группами ЧВК под Бахмутом начинают возникать конфликты, — ISW

Аналитики считают, что Минобороны перебрасывает на Донбасс собственные частные военные компании, чтобы составить конкуренцию "вагнеровцам". Этим очень недоволен владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Российская Федерация разместила в Бахмуте сразу несколько частных военных компаний (ЧВК) и теперь между ними начинает расти конкуренция. Об этом говорится в отчете специалистов американского Института изучения война (ISW) 26 апреля.

По словам аналитиков, бои за Бахмут стали не просто борьбой с ВСУ, но противник решил конкурировать со своими же. Ежедневно напряженность между различными ЧВК в Донецкой области лишь растет.

Об этом говорят даже публичные видеообращения наемников к президенту РФ Владимиру Путину. Боевики из газпромовской ЧВК "Поток" утверждали, что хотели подписать контракт с Министерством обороны РФ, но их заставили сотрудничать с ЧВК "Редут".

Один из бойцов формирования говорит, что "Газпром" после этого решил создать еще два подразделения – "Факел" и "Пламя", которые подчиняются МО РФ.

Также стоит отметить, что бойцы "Потока" жалуются на то, что наемники из ЧВК "Вагнер" крайне плохо к ним относятся и даже угрожают расстрелом в случае непослушания.

Все это ведет к тому, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин считает увеличение количества ЧВК вокруг окруженного боями города Бахмут в Донецкой области в качестве конкуренции и это в будущем может привести к большим разногласиям с Минобороны РФ.

Напомним, 25 апреля командир батальона "Сила свободы" Нацгвардии рассказал, что враг применяет артиллерию и уничтожает свой личный состав в Бахмуте. Российские оккупанты в отличие от Сил обороны не боятся применять в Бахмуте артиллерию, зная, что целят по своим же. Враг совсем не обращает внимания на собственные потери.

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