"Больше, чем армия Чехии или Венгрии": в ВСУ рассказали, сколько оккупантов воюет в Бахмуте

Все усилия противник сосредоточил на том, чтобы захватить позиции Сил обороны или выбить украинские подразделения из Бахмута, а также взять под огневой контроль и захватить пути, ведущие в город, сообщил представитель командования Сергей Череватый.

Related video

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут на Донетчине. Российская пропаганда преподносит бои за город-крепость, как вторую "битву за Сталинград", из-за чего Кремль бросает туда почти все силы, чтобы впервые за последние 10 месяцев заявить россиянам хоть о какой-то "победе". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Все усилия противник сосредоточил именно на том, чтобы захватить наши позиции или выбить украинские подразделения из Бахмута, а также взять под огневой контроль и захватить пути, ведущие к городу. Возможность доставлять туда провиант, боеприпасы, медикаменты, необходимое снаряжение и эвакуировать раненных есть ", – рассказал он.

Согласно попавшим в сеть секретным материалам Пентагона, США еще с января советовали Украине покинуть Бахмут, впрочем, военное командование Украины решило продолжать его оборону, чтобы истощать силы врага и не дать ему возможности дальше расширять фронт.

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", — отметил Череватый.

По сообщению издания, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута – 9 мая, после чего Путин может объявить, что все заявленные Россией цели в Украине выполнены и украинская армия разбита. В случае, если РФ объявит о завершении войны до начала контрнаступления ВСУ, есть риск, что мировые лидеры могут начать убеждать Киев в проведении мирных переговоров вместо начала военной операции.

Напомним, что по сообщению минобороны 30 апреля, на Лиманском направлении ВСУ вернули ранее утраченные позиции, а в Бахмуте оборона города с возложенными на нее военными задачами справляется.

В боях за Бахмут погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. 26-летний Купер защитник был бывшим морским пехотинцем и служил в Иностранном легионе.