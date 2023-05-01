"Більше, ніж армія Чехії чи Угорщини": в ЗСУ розповіли, скільки окупантів воюють у Бахмуті

Всі зусилля противник зосередив на тому, щоб захопити позиції Сил оборони або вибити українські підрозділи з Бахмута, а також взяти під вогневий контроль та захопити шляхи, які ведуть до міста, повідомив речник командування Сергій Череватий.

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Російські окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Російська пропаганда підносить бої за місто-фортецю, як другу "битву за Сталінград", через що Кремль кидає туди чи не всі сили, щоб вперше за останні 10 місяців заявити росіянам хоч про якусь "перемогу". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Всі зусилля противник зосередив саме на тому, щоб захопити наші позиції або вибити українські підрозділи з Бахмута, а також взяти під вогневий контроль та захопити шляхи, що ведуть до міста. Можливість доставляти туди провіант, боєприпаси, медикаменти, необхідне спорядження та евакуювати поранених є", – розповів він.

Згідно з секретними матеріалами Пентагону, які потрапили до мережі, США ще з січня радили Україні залишити Бахмут, втім, військове командування України вирішило продовжувати його оборону, щоб виснажувати сили ворога і не дати йому можливості далі розширювати фронт.

"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини", – зазначив Череватий.

За повідомленням видання, Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута – 9 травня, після чого Путін може оголосити, що всі заявлені Росією цілі в Україні виконані і українська армія розбита. У випадку, якщо РФ оголосить про завершення війни до початку контрнаступу ЗСУ, є ризик, що світові лідери можуть почати переконувати Київ на проведення мирних переговорів замість початку військової операції.

Нагадаємо, що за повідомленням міноборони 30 квітня, на Лиманському напрямку ЗСУ повернули раніше втрачені позиції, а в в Бахмуті оборона міста з покладеними на неї військовими задачами справляється.

У боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. 26-річний Купер захисник був колишнім морським піхотинцем і служив в Іноземному легіоні.