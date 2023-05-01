Кремль хоче взяти Бахмут до 9 травня, щоб оголосити про закінчення війни, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Бахмут може стати завершальною точкою "фіксації" вже окупованих РФ територій України, щоб встигнути розпочати переговори до початку штурмових операцій ЗСУ.

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У Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута – 9 травня. Президент Росії Володимир Путін при такому розвитку подій може оголосити про "переможну ноту" після закінчення війни. Про це у понеділок, 1 травня, розповіли "РБК-Україна" співрозмовники в українській владі.

За інформацією співрозмовників видання, у такому випадку для російської влади та армії це буде логічно обґрунтованим рішенням, оскільки після виснажливої битви за Бахмут в армії РФ може не залишитися сил на продовження наступу.

Наприклад, ситуація, коли минулого року, після виснажливого ведення боїв за частину населених пунктів у Сєвєродонецьку влітку минулого року, рух російських окупантів сильно зупинився на кілька місяців. Очевидно, що майбутній український контрнаступ може привести Росію до втрати окупованих територій, тому Москва може намагатися "зафіксувати" те, що вже було захоплено, оголосивши про закінчення війни та "досягнення цілей" СВО.

Також співрозмовники видання повідомили, що у випадку, якщо Росія оголосить про завершення війни до початку контрнаступу, є ризик, що світові лідери можуть почати переконувати Київ на проведення мирних переговорів замість початку військової операції, оскільки кількість політиків, що виступають на мир поза інтересами України, не стала меншою.

У випадку, якщо Росія заявить про закінчення війни і буде чекати на переговори, кількість політиків, що виступають за мир, може істотно збільшитись. Саме тому захист Бахмута для України є пріоритетним завданням, щоб не дати Москві можливості заявити про хоч якусь перемогу до початку контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, 30 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що протягом тижня російські окупанти продовжують наступ на трьох напрямках Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, проте ворогові поки не вдалося взяти жодну з ділянок під контроль.

Також, 29 квітня, український журналіст Богдан Мірошников повідомив, що російські окупанти продовжують проводити штурми західної частини Бахмута, поступово просуваючись і "розбираючи" багатоповерхові будівлі артилерією та авіацією.