"Ворог вже виходив на трасу": ситуація в Бахмуті близька до критичної, — журналіст

За словами Богдана Мірошникова, окупанти поступово просуваються до західної частини міста, "розбираючи" багатоповерхові будівлі артилерією та авіацією. Генштаб ЗСУ підтверджує, що ЗС РФ продовжує здійснювати штурмові дії в Бахмуті.

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Ситуація у Бахмуті Донецької області близька до критичної і скільки українським військовим ще вдасться тримати оборону – невідомо. Про це написав журналіст Богдан Мірошников у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворог поступово просувається у бік західних кварталів, а багатоповерхові будинки "розбирають" артилерією та авіацією.

"Траса у Хромового залишається під контролем Сил Оборони. Як і Хромове, а також Богданівка та Іванівське. Але "дорога життя" це зараз найважчий сектор оборони на всьому фронті. Ворог уже кілька разів виходив на трасу, але потім був вибитий звідти. є ситуацію начебто ми контролюємо, хоч і з величезними проблемами", — пише Мірошников.

Він нагадав, що оборона Бахмута продовжує сковувати значні сили противника і не дає йому розвернутися для наступу на Сіверськ, Часів Яр та Костянтинівку. Але скільки ще витримають українські військові – невідомо.

"Приватний сектор у західних районах ми продовжуємо втрачати внаслідок шаленого тиску ворога та його переваги в особовому складі", — уточнює Мірошников.

Тим часом у Генштабі ЗСУ зазначають, що ЗС РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту.

І Бахмут, і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій, а наші воїни мужньо тримають оборону. У Генштабі ЗСУ підтверджують, що російські військові завдають авіаударів по Бахмуту та іншим населеним пунктам на Донеччині.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати ЗС РФ вже перевищили 190 тисяч солдатів. Також за минулу добу було знищено кілька танків та бойових машин супротивника.

Зазначимо, що вранці 29 квітня в окупованому Криму спалахнула пожежа на нафтобазі. Горить уже понад чотири години. Місцевий уряд підтвердив, що горять кілька резервуарів і пожежу планують загасити лише надвечір. Для цього вже наздогнали пожежний потяг. Там визнали, що пожежа виникла після атаки БПЛА.