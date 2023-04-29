"Враг уже выходил на трассу": ситуация в Бахмуте близка к критичной, — журналист

По словам Богдана Мирошникова, оккупанты постепенно продвигаются в западную часть города, "разбирая" многоэтажные здания артиллерией и авиацией. Генштаб ВСУ подтверждает, что ВС РФ продолжают осуществлять штурмовые действия в Бахмуте.

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Ситуация в Бахмуте Донецкой области близка к критичной и сколько украинским военным еще удастся держать оборону – неизвестно. Об этом написал журналист Богдан Мирошников в своем телеграм-канале.

По его словам, враг постепенно продвигается в сторону западных кварталов, а многоэтажные дома "разбирают" артиллерией и авиацией.

"Трасса у Хромового остается под контролем Сил Обороны. Как и Хромово, а также Богдановка и Ивановское. Но "дорога жизни" это сейчас самый тяжелый сектор обороны на всем фронте. Враг уже несколько раз выходил на трассу, но затем был выбит оттуда. То есть ситуацию как будто мы контролируем, хотя и с огромными проблемами", — пишет Мирошников.

Он напомнил, что оборона Бахмута продолжает сковывать значительные силы противника и не дает ему развернуться для наступления на Северск, Часов Яр и Константиновку. Но сколько еще выдержат украинские военные – неизвестно.

"Частный сектор в западных районах мы продолжаем терять вследствие бешеного давления врага и его преимущества в личном составе", — уточняет Мирошников.

Тем временем, в Генштабе ВСУ отмечают, что ВС РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта.

И Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, а наши воины мужественно держат оборону. В Генштабе ВСУ подтверждают, что российские военные наносят авиаудары по Бахмуту и прочим населенным пунктам в Донецкой области.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что потери ВС РФ уже превысили 190 тысяч солдат. Также за минувшие сутки было уничтожено несколько танков и боевых машин противника.

Отметим, что утром 29 апреля в оккупированном Крыму вспыхнул пожар на нефтебазе. Горит уже более четырех часов. Местное правительство подтвердило, что горят несколько резервуаров и пожар планируют потушить только к вечеру. Для этого уже подогнали пожарный поезд. Там признали, что пожар возник после атаки БПЛА.